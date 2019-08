Kobni Mercedes: Poginuli su u njemu, a došao je sa smetlišta

Evo sjedim za stolom u listopadu i samo želim imati nekoga da me zagrli i ohrabri me pa da mogu ostati snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira prometnu nesreću, pisalo je u pismu koje je princeza Diana uputila batleru Paulu Burrellu 1993., samo nekoliko mjeseci nakon razlaza s princom Charlesom (70). Četiri godine poslije, vozila se u Mercedesu S280 kojim je upravljao Henri Paul. Prema službenim podacima, njegova neoprezna vožnja pariškim ulicama usmrtila je njega, Dianu i njezinog dečka Dodija Fayeda. Prošle su 22 godine otkako je Lady Di poginula.

Foto: Michael Stephens/Press Association/PIXSELL

Paul je pijan sjeo za volan i takav vozio dok su princezu i njezinog odabranika progonili paparazzi. Kako su podaci pokazali, imao je pet puta više alkohola u krvi nego što je dopušteno, a prilikom istrage utvrđeno je da bi Diana i Fayed preživjeli da su bili vezani. Međutim, novinar Jon Conway sumnjao je u Paulovo alkoholizirano stanje.

- Vidite ga kako prolazi kroz vrata, vidite kako veže vezice na cipelama. Da je imao pet puta više alkohola bi smrdio po alkoholu i nema šanse da bi netko sjeo u auto s njim - rekao je Jon.

Foto: Instagram/orijent

Ozljeda toraksa ju je usmrtila

Istrage ove prometne nesreće donijele su niz nelogičnosti, ali i teorija zavjera u kojima je prednjačio Dodijev otac Mohamed Fayed (90). On je pričao da iza iza ubojstva stoji princ Phillip (98). Kako kaže Mohamed, Phillip je naredio tajnoj službi ubojstvo Diane i Dodija kako se njih dvoje ne bi vjenčali. Također, pričalo se da je Diana živjela u strahu.

Foto: PA/PIXSELL

Jon Conway pobliže se bavio prometnom nesrećom u kojoj je stradala Lady Di. Otkrio je transkript poziva doktora Jean-Marca Martina, liječnika hitne pomoći koji je došao na mjesto nesreće. Doktor je tvrdio da su dvije osobe teško ozlijeđene, ali da nije u pitanju ozljeda toraksa. Međutim, ispostavilo se da je upravo ozljeda toraksa bila kriva za Dianinu smrt.

Foto: Instagram/orijent

Hitna pomoć stigla je na mjesto nesreće 17 minuta nakon poziva, a trebalo im je sat vremena da izvuku Dianu iz automobila. Jedna od najsumnjivijih stvari u istrazi je da se vozilo hitne pomoći zaustavilo na nekoliko minuta na putu od mjesta nesreće do bolnice, a liječnik je rekao da je tako moralo biti te da nije ništa učinjeno namjerno.

- Morali smo saznati zašto joj je naglo pao krvni tlak. Bojali smo se da će joj se srce zaustaviti i jako je teško oživljavati pacijenta u takvim uvjetima dok se vozilo hitne pomoći kreće - rekao je Martino.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Vozila se u automobilu koji je bio neupotrebljiv

Uoči 20. godišnjice smrti Lady Di, saznalo se da je Mercedes u kojem se princeza vozila bio neispravan. Vlasnik mu je bila agencija Etoile Limousines koja je hotelu Ritzu, u kojem je princeza odsjela, iznajmljivala aute i vozače. Pri brzini većoj od 60 kilometara na sat Mercedes nije bio stabilan te nije bilo sigurno voziti se njime. Upravo to upozorenje stiglo je dva mjeseca prije nesreće.

Foto: Press Association/REUTERS/PIXSELL

Početkom 1997. Mercedes je bio ukraden te je sudjelovao u nesreći u kojoj se nekoliko puta prevrnuo na krov. Bio je potpuno uništen. Nije se trebao ni popravljati, kažu stručnjaci, već poslati na smetlište.

- Moj prijatelj je dva mjeseca prije nesreće menadžeru Ritza izričito rekao da se tog auta moraju riješiti. Posebno mu je napomenuo da auto radi velike probleme pri vožnji bržoj od 60 kilometara na sat - rekao je Pascal Rostain, pariški fotograf, čiji prijatelj je radio u to vrijeme u Ritzu.

Foto: Press Association/REUTERS/PIXSELL

Mercedes sa smetlišta stigao do Diane

To nije bio prvi put da je ovaj 'ukleti' Mercedes ukraden. Godine 1995., četiri mjeseca nakon kupnje, ukrao ga je zatvorenik koji je tad bio uvjetno pušten na slobodu. Divljao je njime po Parizu te se i on više puta prevrnuo na krov. Već tada, tri godine prije nesreće pogubne za princezu, automobil je bio neupotrebljiv. Međutim, tadašnji vlasnik Eric Bousquet tražio je od osiguravajuće kuće da ga poprave. Do popravka tada nije došlo jer osiguravajuća kuća nije htjela pristati na to već je automobil završio na otpadu. Tamo ga je pronašao mehaničar koji ga je 'popravio', potom prodao agenciji koja ga je iznajmila Dianinom i Fayedovom vozaču.

Foto: Press Association/REUTERS/PIXSELL

Naposljetku, službeno su krivcem proglasili vozača Henrija Paula jer je izgubio kontrolu nad vozilom u tunelu Alma, naglasili su da je bio pijan i na antidepresivima te da nije mogao kontrolirati vozilo dok su ih proganjali fotoreporteri. Kao faktor koji je bio jedan od presudnih za pogibiju naveli činjenicu da Diana nije bila vezana. Ipak, činjenicom da je Mercedes bio za otpad nitko se nije bavio niti ju uzeo u obzir.