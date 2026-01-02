Koje serije nas čekaju? Evo što ćemo binđati i strimati u 2026.

Sudeći prema najavama, 2026. bit će jedna od najuzbudljivijih godina za ljubitelje TV serija. Iako je Netflixova uspješnica “Stranger Things” s posljednjim epizodama finalne pete sezone postavila visoku ljestvicu i publiku ostavila bez daha, čini se da kvalitetnih nasljednika neće nedostajati. Pred nama je godina ispunjena povratcima velikih hitova, ambicioznim adaptacijama i premijerama koje obećavaju držati gledatelje prikovanima uz male ekrane. Krenimo redom.

Noah Wyle vraća se kao dr. Michael Robinavitch u drugoj sezoni serije “The Pitt” te nastavlja priču deset mjeseci nakon završetka priče prve sezone serije. Druga sezona očekuje se 8. siječnja na HBO-u, a fanovi s nestrpljenjem čekaju nove epizode jer prva je osvojila 13 nominacija za Emmy prošle godine, uključujući one za najbolju dramu i najboljega glumca Noaha Wylea, te je na kraju proglašena najboljom dramskom serijom.

Tu je i povratak špijunskog trilera “The Night Manager”. Druga sezona, s Tomom Hiddlestonom u ulozi Jonathana Pinea, stiže na Prime 11. siječnja, gotovo deset godina nakon premijere prve sezone. Nova misija donosi i nova lica - Camila Morrone i Diego Calva pridružuju se glumačkoj postavi.

Samo deset dana kasnije, 21. siječnja, Prime donosi novu seriju “Steal”. Riječ je o napetom trileru o pljački stoljeća i naizgled običnoj uredskoj djelatnici koja se nađe u središtu kriminalne zavjere. Glavne uloge tumače Sophie Turner, Archie Madekwe i Jacob Fortune-Lloyd.

“The Testaments” je distopijska drama producirana za Hulu, a temelji se na istoimenom romanu Margaret Atwood. Radi se o svojevrsnom nastavku “Sluškinjine priče”, a premijera se očekuje u travnju. Glavne uloge imaju Chase Infiniti i Lucy Halliday.

Ljubitelji superheroja doći će na svoje sredinom godine dolaskom serije “The Lanterns”, treće TV serije DC Universea. Nathan Fillion, Kelly Macdonald i Jason Ritter predvode priču o Johnu Stewartu i Halu Jordanu, intergalaktičkim policajcima uvučenima u mračnu misteriju na Zemlji.

Benedict Bridgerton (Luke Thompson) centar je priče četvrte sezone Netflixove serije “Bridgerton” koja dolazi u dva navrata - prvi dio stiže 29. siječnja, a drugi 26. veljače. Sophie Baek (Yerin Ha) ovog je puta glavna tema Lady Whistledown.

Amazon Prime priprema još jedan hit, seriju “Young Sherlock”, koja stiže 4. ožujka. Serija je adaptacija knjiga Andrewa Lanea “Mladi Sherlock Holmes”, nastalih prema pričama o Sherlocku Holmesu autora Arthura Conana Doylea. Seriju je režirao Guy Ritchie, a Holmesa glumi Hero Fiennes Tiffin.

Fanovi Agathe Christie razveselit će “The Seven Dials Mystery”, nova serija koju je Chris Chibnall adaptirao prema istoimenom romanu Agathe Christie iz 1929. Glumačku postavu čine Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter i Martin Freeman, a premijera je 15. siječnja na Netflixu.

Nakon franšiza “American Horror Story”, “American Crime Story” i “American Sports Story”, vrijedni producent Ryan Murphy vraća se s “American Love Story”, novom spin-off antologijskom serijom usredotočenom na ljubavne priče koje su privukle pozornost svijeta. Tko su glavni akteri prve sezone? Vječna ikona stila Carolyn Bessette-Kennedy i njezin suprug, John F. Kennedy Jr. Sarah Pidgeon i Paul Kelly imaju glavne uloge, a premijera se očekuje u veljači na kanalu FX.

Treća sezona serije “Euphoria” s produkcijom je trebala krenuti još krajem 2023., no zbog prosvjeda u Hollywoodu i smrti Angusa Clouda te izvršnog producenta Kevina Turena snimanje je počelo tek prije godinu dana. Premijera se očekuje u travnju, a na male ekrane se vraćaju Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate Jacobs) i ostatak glumačke postave.

Politički triler Dana Fogelmana, u kojem Sterling K. Brown, Julianne Nicholson i James Marsden igraju glavne uloge, vraća se 23. veljače na Hulu. Finale serije “Paradise” gledalo je više od šest milijuna ljudi, a u drugoj sezoni očekuju se novi rekordi.

“A Knight of the Seven Kingdoms” novi je hit koji su stvorili Ira Parker i George R. R. Martin. Kao prednastavak “Igre prijestolja”, serija je treći naslov Martinove franšize “Pjesma leda i vatre” te je adaptacija “Priče o Dunku i Eggu”. U novoj seriji glume Peter Claffey kao Ser Duncan the Tall (“Dunk”), glavni lik, i Dexter Sol Ansell kao njegov štitonoša Aegon Targaryen (“Egg”). Serija će imati šest nastavaka, a prvi na HBO stiže 18. siječnja. Već je poznato da serija ide i u drugu sezonu, koja će svjetlo dana ugledati 2027.