Obavijesti

Show

Komentari 0
PRAVE POSLASTICE

Koje serije nas čekaju? Evo što ćemo binđati i strimati u 2026.

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 4 min
Koje serije nas čekaju? Evo što ćemo binđati i strimati u 2026.
14

Povratak velikih hitova, ambiciozne adaptacije i potpuno nove serije donose uzbudljivu streaming sezonu. Zabilježite neke od ovih naslova na svoju ‘watch’ listu, ima za svačiji ukus ponešto

Sudeći prema najavama, 2026. bit će jedna od najuzbudljivijih godina za ljubitelje TV serija. Iako je Netflixova uspješnica “Stranger Things” s posljednjim epizodama finalne pete sezone postavila visoku ljestvicu i publiku ostavila bez daha, čini se da kvalitetnih nasljednika neće nedostajati. Pred nama je godina ispunjena povratcima velikih hitova, ambicioznim adaptacijama i premijerama koje obećavaju držati gledatelje prikovanima uz male ekrane. Krenimo redom.

storyeditor/2025-12-20/the_pitt_druga_sezona.jpg

Noah Wyle vraća se kao dr. Michael Robinavitch u drugoj sezoni serije “The Pitt” te nastavlja priču deset mjeseci nakon završetka priče prve sezone serije. Druga sezona očekuje se 8. siječnja na HBO-u, a fanovi s nestrpljenjem čekaju nove epizode jer prva je osvojila 13 nominacija za Emmy prošle godine, uključujući one za najbolju dramu i najboljega glumca Noaha Wylea, te je na kraju proglašena najboljom dramskom serijom.

storyeditor/2025-12-20/the_night_manager.jpg

Tu je i povratak špijunskog trilera “The Night Manager”. Druga sezona, s Tomom Hiddlestonom u ulozi Jonathana Pinea, stiže na Prime 11. siječnja, gotovo deset godina nakon premijere prve sezone. Nova misija donosi i nova lica - Camila Morrone i Diego Calva pridružuju se glumačkoj postavi.

storyeditor/2025-12-20/SnapInsta_to_589508893_18037724093713527_8653296493766908560_n.jpg

Samo deset dana kasnije, 21. siječnja, Prime donosi novu seriju “Steal”. Riječ je o napetom trileru o pljački stoljeća i naizgled običnoj uredskoj djelatnici koja se nađe u središtu kriminalne zavjere. Glavne uloge tumače Sophie Turner, Archie Madekwe i Jacob Fortune-Lloyd.

“The Testaments” je distopijska drama producirana za Hulu, a temelji se na istoimenom romanu Margaret Atwood. Radi se o svojevrsnom nastavku “Sluškinjine priče”, a premijera se očekuje u travnju. Glavne uloge imaju Chase Infiniti i Lucy Halliday.

Ljubitelji superheroja doći će na svoje sredinom godine dolaskom serije “The Lanterns”, treće TV serije DC Universea. Nathan Fillion, Kelly Macdonald i Jason Ritter predvode priču o Johnu Stewartu i Halu Jordanu, intergalaktičkim policajcima uvučenima u mračnu misteriju na Zemlji.

NOVE TRI STIGLE NA NETFLIX ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?
ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?

Benedict Bridgerton (Luke Thompson) centar je priče četvrte sezone Netflixove serije “Bridgerton” koja dolazi u dva navrata - prvi dio stiže 29. siječnja, a drugi 26. veljače. Sophie Baek (Yerin Ha) ovog je puta glavna tema Lady Whistledown.

Amazon Prime priprema još jedan hit, seriju “Young Sherlock”, koja stiže 4. ožujka. Serija je adaptacija knjiga Andrewa Lanea “Mladi Sherlock Holmes”, nastalih prema pričama o Sherlocku Holmesu autora Arthura Conana Doylea. Seriju je režirao Guy Ritchie, a Holmesa glumi Hero Fiennes Tiffin.

Fanovi Agathe Christie razveselit će “The Seven Dials Mystery”, nova serija koju je Chris Chibnall adaptirao prema istoimenom romanu Agathe Christie iz 1929. Glumačku postavu čine Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter i Martin Freeman, a premijera je 15. siječnja na Netflixu.

Nakon franšiza “American Horror Story”, “American Crime Story” i “American Sports Story”, vrijedni producent Ryan Murphy vraća se s “American Love Story”, novom spin-off antologijskom serijom usredotočenom na ljubavne priče koje su privukle pozornost svijeta. Tko su glavni akteri prve sezone? Vječna ikona stila Carolyn Bessette-Kennedy i njezin suprug, John F. Kennedy Jr. Sarah Pidgeon i Paul Kelly imaju glavne uloge, a premijera se očekuje u veljači na kanalu FX.

Foto: HBO

Treća sezona serije “Euphoria” s produkcijom je trebala krenuti još krajem 2023., no zbog prosvjeda u Hollywoodu i smrti Angusa Clouda te izvršnog producenta Kevina Turena snimanje je počelo tek prije godinu dana. Premijera se očekuje u travnju, a na male ekrane se vraćaju Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate Jacobs) i ostatak glumačke postave.

DALEKO OD HOLLYWOODA Dosta vam je opet istih božićnih filmova? Pogledajte ove dvije norveške serije na Netflixu
Dosta vam je opet istih božićnih filmova? Pogledajte ove dvije norveške serije na Netflixu

Politički triler Dana Fogelmana, u kojem Sterling K. Brown, Julianne Nicholson i James Marsden igraju glavne uloge, vraća se 23. veljače na Hulu. Finale serije “Paradise” gledalo je više od šest milijuna ljudi, a u drugoj sezoni očekuju se novi rekordi.

storyeditor/2025-12-20/a_knight_of_the_seven_kingdoms.jpg

“A Knight of the Seven Kingdoms” novi je hit koji su stvorili Ira Parker i George R. R. Martin. Kao prednastavak “Igre prijestolja”, serija je treći naslov Martinove franšize “Pjesma leda i vatre” te je adaptacija “Priče o Dunku i Eggu”. U novoj seriji glume Peter Claffey kao Ser Duncan the Tall (“Dunk”), glavni lik, i Dexter Sol Ansell kao njegov štitonoša Aegon Targaryen (“Egg”). Serija će imati šest nastavaka, a prvi na HBO stiže 18. siječnja. Već je poznato da serija ide i u drugu sezonu, koja će svjetlo dana ugledati 2027. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...
DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 2. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...
FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu
ZA RAZBUĐIVANJE

FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu

Nova godina nije krenula po planu za Nives Celzijus, jer joj se na novogodišnje jutro pokvario aparat za kavu. Krenula je napraviti šalicu kave dok je bila ogrnuta samo ručnikom, ali joj to nije pošlo za rukom. Sve je objavila na Instagramu...
Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u hotelu u novogodišnjoj noći
ISTRAGA U TIJEKU

Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u hotelu u novogodišnjoj noći

Na tijelu Victorie Jones (34) nisu pronađeni znakovi nasilja niti tragovi koji bi upućivali na kazneno djelo. Nije pronađena droga niti pribor povezan s drogama, a zasad nema ni naznaka da bi se radilo o samoubojstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026