Koji kaos! Selma Blair navodno udarala i grizla stjuarde. Uhitili je i odveli u bolnicu na pregled

Američka glumica Selma Blair (54), poznata po filmovima 'Okrutne namjere' i 'Plavuša s Harvarda', uhićena je u nedjelju nakon incidenta na letu kompanije Delta iz Los Angelesa za New York. Tijekom leta navodno je pokušala otvoriti vrata zrakoplova, a kad su je članovi posade pokušali zaustaviti, jednog je navodno udarila, a drugog ugrizla, piše Page Six.

Nakon što je zrakoplov sletio u njujoršku zračnu luku John F. Kennedy, policija je uhitila glumicu i odvela je u bolnicu na liječnički pregled. Lučka uprava New Yorka potvrdila je da su dva člana posade prijavila ozljede, a jedan je morao potražiti pomoć u bolnici. Slučaj istražuje FBI.

The 91st Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

O incidentu se oglasio i glumičin predstavnik.

- Selma je imala hitan zdravstveni problem koji je doveo do takvog ponašanja - poručio je njezin predstavnik te dodao da je glumica nakon liječničke pomoći u stabilnom stanju.

Page Six je u međuvremenu objavio snimku komunikacije pilota s hitnim službama, koja otkriva kakve su ozljede zadobili članovi posade. Prema snimci jedan je imao krvav nos, a drugi tragove ugriza. Pilot je tijekom leta prijavio problematičnu putnicu te zatražio da ih nakon slijetanja u zračnu luku JFK dočekaju policija i medicinsko osoblje. Zbog incidenta su proglasili izvanrednu situaciju, a zrakoplov je sigurno sletio.

A separate delta incident dal938 declared an emergency to jfk. Requested Leo and medical personnel for 2 flight attendants involved in an altercation with an abusive passenger. Via @theATCapp https://t.co/uU9Npmi6V7 — Steve (@Dirt_Diver_24_7) October 12, 2026

Ovo nije prvi put da je Blair imala problema tijekom leta. U lipnju 2016. godine izazvala je incident u zrakoplovu na povratku iz Cancúna u Los Angeles. Tad je plakala i izgovarala uznemirujuće rečenice, a nakon slijetanja liječnici su joj pružili pomoć. Glumica se nekoliko dana poslije javno ispričala.

Foto: Danny Moloshok

- Napravila sam veliku pogrešku. Nakon lijepog putovanja sa sinom i njegovim ocem pomiješala sam alkohol s lijekovima, zbog čega sam izgubila svijest i učinila stvari zbog kojih duboko žalim - izjavila je tad.

Blair je 2018. godine otkrila da boluje od multiple skleroze, kronične bolesti koja zahvaća središnji živčani sustav. O svojoj dijagnozi, liječenju i svakodnevnom životu s bolešću godinama otvoreno govori. Prošle godine otkrila je da se osjeća znatno bolje i da se postupno vraća glumi.