Koji šok! Miloš izbacio Maju, a Šime Lauru! 'Vidjet će sam što je izgubio, ali neka mi se ne javlja'

Nakon buđenja, djevojke su iščekivale nova uzbuđenja i novu ceremoniju, a Laura ponovno nije bila dobre volje, štoviše, obznanila je kako ima osjećaj da upravo ona večeras ispada.

- Ne znam je li malo kasno za neke stvari... Prisjetimo se, Ana se ljubila pa je išla doma. Ja sam se ljubila pa ću danas doma - smatrala je.

U vilu su stigla nova pisma za djevojke - Šime je na spoj pozvao Miju, a Miloš Maidu. Šime je po Miju došao na crvenoj vespi, što ju je oduševilo: 'Sad ću ga ispipati cijelog!'

Priznala mu je da na prvu nije bio njezin tip, no s vremenom je mijenjala mišljenje i nije se obazirala na ostale djevojke. Uživali su u šetnji gradom, grlili se i držali za ruke: 'Dodir mi stvarno znači, a Mijin dodir mi prija!'

- Nisam znala hoćemo li biti kompatibilni, dosta sam izbirljiva, imam visoke kriterije... Ali sve je odlično. Mogu se zamisliti s tobom u budućnosti! - dodala je Mia.

Foto: RTL

Miloš je Maidu povezao u kabrioletu, a želio je vidjeti je li energija između njih i dalje jednaka kao na početku jer mu se učinilo da je zahladila prema njemu.

- Žao mi je da si se tako osjećao... Ali nekad je i meni koja jako dobro znam vladati situacijama, nekad mi nije jednostavno. Vidim njih tri u napadu i vidim da neke poglede koje dijeliš sa mnom, da dijeliš i s njima. Krenem preispitivati neke stvari - poručila mu je koliko joj je teško gledati ga s drugim djevojkama.

- Jučer se nismo očigledno 'čitali' kako treba - složio se Miloš.

- Kad se osjećate zaljubljeno, mislim da je to jedna od najljepših stvari na ovom svijetu - kazala je Maida, a njezin je osmijeh rekao sve.

Foto: RTL

Novi cocktail-party je počeo. Djevojke su priznale da su pod velikim pritiskom jer osjećaju da je kraj showa blizu. Ubrzo su se djevojkama pridružile i Mia i Maida te prepričale svoje spojeve, a neke dame nisu mogle sakriti ljubomoru.

- Maida je narcis, samo priča o sebi - kazala je Glorija.

- Mislim da su sve očekivale da je ovo moj oproštajni dejt i da su u šoku što je ovako ispalo - zadovoljna je bila Mia.

Foto: RTL

Šime je pitao Lauru je li bolje volje nego jučer, a zatim ju je pozvao i na razgovor.

- Ranjiva sam zadnjih dana. Kako nas je manje, sve sam ranjivija, nažalost - kazala je Laura pa otišla s razgovora, dodavši kako ima osjećaj da je hladan prema njoj, uvjerena da je ovo njihov oproštajni razgovor: 'Tako si razgovarao i s Anom i išla je kući!'

- Nisam hladan! Ne želim da moja pojava, pristup ili osjećaji utječu na tebe i tvoje ponašanje u tolikoj mjeri. Vidio sam koliki si napredak napravila otpočetka... Ne želim da zbog sebe sve to bacaš u vjetar - govorio je Šime koji je potrčao za njom.

Foto: RTL

- Danas si se grljakao s Mijom, sinoć si se ljubio s Vanjom, tko će ići kući? - upitala ga je.

- Njezino raspoloženje utječe i na mene i više ne znam... Ne mogu sebi dozvoliti da sam stalno na iglama... Malo gubim strpljenje - kazao je Šime na izjavama.

Foto: RTL

Glorija je kazala Lauri da ponekad mora naučiti smanjiti svoje 'ispade' te da se ne brine jer se sviđa Šimi.

- Najlogičnije je na kraju da bude sa mnom - nastavila je Laura.

Miloš se prvo osamio s Barbarom kako bi joj dao odgovore na pitanja koja mu je postavila u pismu na zadnjem razgovoru.

- To je bio dobar korak, ne bih htjela da me shvaća neozbiljno... Htjela sam to prenijeti na neki drugi nivo - bila je zadovoljna.

Foto: RTL

Marinela se osamila s Glorijom i priznala joj koliko joj se Šime sviđa, ali i da mu to još nije dala do znanja. Glorija joj je savjetovala da se mora više otvoriti i pokazati svoje emocije, a upravo je Marinelu Šime pozvao iduću, a ona je bila odlučna pokazati više od sebe.

- Jesi li spreman da ti kažem gdje ja sebe vidim? Ti si meni već u glavi – to je to, mi živimo skupa, zajedno smo... Radimo shootinge, dalje u životu koračamo zajedno, ali sad ne znam želiš li ti to čuti... Da nemam to u glavi, mislim da ne bih uopće dovde dogurala. Ne zanima me hoćeš li se uplašiti ili ne, ali mislim da moram biti sto posto sigurna jer sam shvatila da ljudi ne razumiju što kažem. Trebam biti direktna da se ne bi krivo protumačilo - rekla je Marinela.

- Dobro... Pitao sam, dobio sam odgovor - poručio je kratko Šime pa nastavio:

- Ne želim razmišljati toliko unaprijed kao ti... To nema smisla, pogotovo kad su drugi ljudi u priči, treba pustiti da se odnos razvije jer što više planiraš, može ti više toga propasti.

- Dobro... Pitao sam, dobio sam odgovor - poručio je kratko Šime pa nastavio:

- Ne želim razmišljati toliko unaprijed kao ti... To nema smisla, pogotovo kad su drugi ljudi u priči, treba pustiti da se odnos razvije jer što više planiraš, može ti više toga propasti.

- Kako nećeš to planirati! Ležimo u krevetu, jedino što nam ovdje preostaje je razmišljati. A o čemu ću razmišljati nego o trenutnoj situaciji. I ja već imam planove za sve, a jedan od glavnih planova mi je on jer me stvarno zanima - smatrala je Marinela, dodavši kako smatra da se Šime ipak malo uplašio njezinih riječi.

Foto: RTL

Miloš je posljednji razgovor odlučio ostaviti za Maju.

- Ona je osoba koja bi pružila jednu kvalitetnu vezu, nisam vidio kod nje nijedan red flag - kazao je Miloš.

- Osjećam da je između nas uvijek neki flert, ali zanima me može li se to još više razviti - kazala mu je.

Ceremonija se sve više zbližila. Neke su djevojke bile prilično napete, a druge sigurne u svoj prolazak.

Šime je prvu prozvao Vanju, a Miloš se odlučio za Maidu.

- Nadam se da je Šime siguran u naš odnos - dodala je Vanja.

- Moj unutarnji osjećaj, dok smo zajedno i dok se gledamo, mislim da je naša povezanost trenutno nenadmašna - poručila je Maida.

Foto: RTL

Drugi Šimin odabir bila je Marinela, a Miloš je pozvao Barbaru. Ostala je još samo jedna ruža za svaki tim, i četiri djevojke bez ruže. Posljednji teški Šimin odabir bila je Mia – dok kući ide Laura!

- Laura, mislim da si ti i prije vremena za sebe zacrtala kraj... Čini mi se da ta tvoja iskrenost, i u emocijama i u postupcima, i tvoja želja za pažnjom, kao da su jači od tebe i uvijek isplivaju, bez obzira koliko se trudila obuzdati samu sebe. Mislim da to nije za mene i da se tu ne pronalazim - obrazložio je svoju odluku Šime.

- Iako sam zgodnija i nisam muškobanjasta i zabavnija, itd, neću nabrajati, mislim da su ljudi vidjeli dosad kakva sam - poručila je Laura, koja nije mogla sakriti razočarenje, a zatim se odbila pozdraviti sa Šimom.

Foto: RTL

- Izašla je sigurno najbolja riba u njegovom timu - poručila je Barbara, a Laura je ispraćena velikim pljeskom.

- Šime će vidjeti sam što je izgubio... Svatko tko ima malo mozga, smisla za humor i dobrog ukusa će vidjeti u showu što je Šime kod mene izgubio... Uz ovo da sam luda, posesivna i preseksi. Poručila bih mu da se ne javlja kad izađe van - našalila se Laura za kraj.

Foto: RTL

Finalni Milošev odabir bila je Glorija, dok Maja napušta vilu.

- Čini mi se da sam ti dana sve rekao i objasnio... Falilo je ono nešto - objasnio je Miloš.

- Drag si i kvalitetan muškarac, drago mi je jer sam doznala da muškarci mogu biti takvi i da to zaslužujem. Želim da ljubav pobijedi, ali ja se ne vidim u ovoj ljubavnoj priči - oprostila se Maja od svih.

Foto: RTL