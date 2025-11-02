Obavijesti

IMAMO I VIDEO!

Koji talent! Ukrajinka (17) savila je tijelo kao da nema kosti!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: NOVA TV

Mariia Floka u 'Supertalentu' je izvela ekstremnu točku u kojoj je savijala tijelo do granica koje su žiri ostavile bez riječi

Ovo što si večeras izvela je čista fantazija, rekla je Maja Šuput nakon nastupa Mariie Floke (17) iz Ukrajine, koja je šestoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta' izvela jednu od najnevjerojatnijih točaka ove sezone i pritom osvojila četiri 'DA'. Mariia se na pozornici pojavila skromno, ali ono što je uslijedilo bilo je sve samo ne skromno.

MA, POGLEDAJTE VI OVO! Wow! Dvostruka Guinnessova rekorderka u 'Supertalentu' izvela nesvakidašnji limbo
Wow! Dvostruka Guinnessova rekorderka u 'Supertalentu' izvela nesvakidašnji limbo

Izvela je ekstremnu točku u kojoj je savijala tijelo do granica koje su žiri ostavile bez riječi: noge preko glave, položaji u kojima izgleda kao da su joj kosti od gume, stoj na rukama bez ijednog podrhtaja, ravnoteža na povišenom stoliću, a sve izvedeno s osmijehom i nevjerojatnom lakoćom.

POGLEDAJTE VIDEO:

A najimpresivnije? Trenutačno nema nijednog trenera, već sve uči u potpunosti sama. Zbog rata u Ukrajini preselila se s majkom u Njemačku i nastavila trenirati gdje god je stigla. Talent i upornost bili su jači od okolnosti, a žiri nije skrivao oduševljenje.

- Mene još uvijek sve boli, samo od gledanja - komentirala je Martina Tomčić Moskaljov.

Foto: NOVA TV

- Da nisam ovo gledao uživo, onda bih se pitao je li ovo umjetna inteligencija imala prste u tome ili je to stvarnost. Sad kad sam gledao znam da je fantastična stvarnost - rekao je Davor Bilman.

- To što ti možeš svojim tijelom... Mi obični smrtnici... Nama je to neshvatljivo... - rekla je Maja Šuput.

- Ovo je zaista spektakularno - izjavio je Fabijan Pavao Medvešek.  

Foto: NOVA TV

