Kolar: 'Gospođa Kosor sigurno zna zašto je nešto napisala...'

Nakon što je krenulo javno prepucavanje, ni status o emisiji na svom Instagramu više nisam otvorila. Jednostavno zato što dobre stvari, iako ih je navodno u ravnopravnom omjeru, nemaju snagu loših, ispričala je

<p>Cijeli internet brujao je o dekoltiranoj crnoj haljini <strong>Barbare Kolar </strong>(50). Voditeljica ju je nosila u polufinalnoj emisiji showa 'Zvijezde pjevaju', a čim je objavila fotografiju na Instagram - reakcije se nisu prestali nizati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Komentar je čak imala i<strong> Jadranka Kosor </strong>(67). Bivša premijerka je na Twitteru podijelila objavu jedne korisnice koja je komentirala Barbarin izgled. </p><p>- Tužno - bio je Jadrankin komentar. </p><p>A evo što Kolar kaže na to.</p><p>- Ne mogu vam dati zadovoljavajući odgovor na to pitanje jer su mi vaši kolege za tu objavu rekli, no sadržaj mi je do danas ostao nepoznat. Gospođa Kosor sigurno zna zašto je nešto napisala i to je njezino pravo, baš kao što je moje u pokušaju očuvanja vlastita duševnog mira ignorirati sve napise i komentare - rekla je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/barbara-kolar-ljudi-misle-da-sam-ludakinja-opsjednuta-kilogramima-koja-se-izgladnjuje-do-iznemoglosti-nikad-nisam-bila-kandidat-za-zivot-na-vagi-1058879">Slobodnu Dalmaciju</a>.</p><p>- Nakon što je krenulo javno prepucavanje, ni status o emisiji na svom Instagramu više nisam otvorila. Jednostavno zato što dobre stvari, iako ih je navodno u ravnopravnom omjeru, nemaju snagu loših. Dobro je nježno i plaho, zlo agresivno i nametljivo i uvijek dopire dalje i jače. A to što su me već vrijeđali u životu ne znači da sam oguglala - dodala je.</p><p>Barbara smatra da bi bilo naivno očekivati da reakcija na njezinu haljinu neće biti.</p><p>- Predvidjela sam to i u svom postu na Instagramu objavljenom satima uoči emisije. Doduše, nisam baš mislila kako će se haljina i ono u njoj pretvoriti u nacionalno pitanje, no bilo mi je jasno kako je u pitanju polarizirajući izbor - nekome će biti najbolje ikad, drugima katastrofa neviđenih razmjera. I bi tako. Žao mi je što itko toliko uzima k srcu jedan radni kostim, ali ako živciranje oko moje pojave pomaže da se ta osoba barem nakratko manje uzrujava oko vlastita života - super - poručila je.</p><p>Osvrnula se i na kilažu.</p><p>- Ljudi zaključuju da sam luđakinja opsjednuta kilogramima koja se izgladnjuje do iznemoglosti, pa onda kreću komentari kako mi treba psihološka pomoć i kako šaljem krivu poruku mladim ženama. Najčešće su napisani rječnikom koji je sam po sebi kriva poruka. Da budem iskrena, ljetos sam imala nekoliko kilograma manje, ali to nije imalo veze s dijetom, nego s ovom stresnom godinom; neki su se propili, neki udebljali, a ja sam otkrila da se mogu živcirati toliko da izgubim apetit - ispričala je, a potom zaključila:</p><p>- Kad smo snimali ovu 'spornu' emisiju, i sebi sam bila premršava. Pokušavala sam se udebljati, pa prvi put u životu shvatila kakva i to muka može biti. </p>