Kolar otkrila obiteljski ritual: Mlađahne ptičice zaključile su da su im djeca dobro uspjela

Tradicionalna obiteljska okupljanja u rujnu - oproštaj od ljeta u Voloskom i obljetnica roditeljskog prstenovanja. Tom je rečenicom Barbara Kolar opisala vikend proveden s roditeljima i bratom Igorom. Povod za druženje bio je poseban, godišnjica braka njezinih 'mlađahnih ptičica', kako ih je od milja nazvala.

- Mlađahne ptičice su zaključile kako su im djeca razmjerno dobro uspjela pa i mi smijemo biti na slikama (a budući da je profil ipak moj, bahato sam dodala još poneku svoju, nek se nađe - dodala je, a pratitelji su je obasuli komplimentima.

'Najbolja i najljepša voditeljica', 'Bravo, prezgodni ste svi', 'Kraljice, ljepotice slatka', hvalili su je.

Voditeljica već godinama dobiva komplimente na račun izgleda. Pratitelji joj često znaju napisati da joj linija nikad nije bila bolja.

- Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je. Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate - rekla je Kolar ranije za Story.

