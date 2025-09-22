Obavijesti

Show

Komentari 0
Neki love filtere, a ona fore

Kolar otkrila obiteljski ritual: Mlađahne ptičice zaključile su da su im djeca dobro uspjela

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Kolar otkrila obiteljski ritual: Mlađahne ptičice zaključile su da su im djeca dobro uspjela
4
Foto: Instagram

Barbara Kolar provela je vikend u Voloskom na obiteljskom okupljanju povodom godišnjice braka svojih roditelja

Tradicionalna obiteljska okupljanja u rujnu - oproštaj od ljeta u Voloskom i obljetnica roditeljskog prstenovanja. Tom je rečenicom Barbara Kolar opisala vikend proveden s roditeljima i bratom Igorom. Povod za druženje bio je poseban, godišnjica braka njezinih 'mlađahnih ptičica', kako ih je od milja nazvala.

MODNA RAZGLEDNICA Barbara Kolar otkrila je kako je izgledalo njezino ljeto, a svi su gledali samo jedno: 'Ljepotica'
Barbara Kolar otkrila je kako je izgledalo njezino ljeto, a svi su gledali samo jedno: 'Ljepotica'

- Mlađahne ptičice su zaključile kako su im djeca razmjerno dobro uspjela pa i mi smijemo biti na slikama (a budući da je profil ipak moj, bahato sam dodala još poneku svoju, nek se nađe - dodala je, a pratitelji su je obasuli komplimentima.

Foto: Instagram

'Najbolja i najljepša voditeljica', 'Bravo, prezgodni ste svi', 'Kraljice, ljepotice slatka', hvalili su je.

TIRKIZNA ČAROLIJA Komplimenti pljušte! Barbara Kolar zablistala u Opatiji: 'Opet smršavila, baš si nam zgodna'
Komplimenti pljušte! Barbara Kolar zablistala u Opatiji: 'Opet smršavila, baš si nam zgodna'

Voditeljica već godinama dobiva komplimente na račun izgleda. Pratitelji joj često znaju napisati da joj linija nikad nije bila bolja.

- Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je. Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate - rekla je Kolar ranije za Story.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sve ljubavi Maje Šuput
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...
EVO KAKO JE FEŠTALA

FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...

Maja je blistala u uskoj prozirnoj haljini, dok je Šime odabrao crno bijelu kombinaciju. Sandi Cenov, u svojem stilu, za pjevačicu je otpjevao i 'Pčelicu Maju', a Maja nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025