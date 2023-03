Kolege i prijatelji opraštaju se od Žare Batinovića: 'On je bio otkačen, posebna faca i duša'

U šoku sam. Prije koji dan čuo sam se s njegovom sestrom i bili smo sretni kako se Žare bori za sebe. Nadali smo se da će se izvući, govori nam kantautor Andrej Babić o preranom odlasku prijatelja i redatelja glazbenih spotova, Žare Batinovića.

Splitski redatelj preminuo je u subotu u splitskom KBC-u, gdje se od sredine siječnja borio s koronom i upalom pluća, kako prenosi Večernji list. Batinović je izgubio životnu bitku nakon što je skinut s respiratora, počeo je i komunicirati, a baš kad su svi mislili da će izvući, stigle su najgore vijesti.

Na društvenim mrežama oglasila se njegova sestra Nensi Batinović.

- Odmori se, ludo moje. Volim te. Nije moglo biti. Borio si se kao najbolji - napisala je.

Nensi živi u Madridu, a kako je rekla za Slobodnu Dalmaciju, na putu je za za Split.

- Ne mogu vjerovati da je ovako završilo. Zahvaljujem svim doktorima s intezivne i odjela na svemu što su napravili, napravili su sve sto su mogli - rekla nam je Nensi.

Foto: PROMO/kolaz

Babić i Žare su bili posebno dobri posljednjih godina.

- On je bio totalno otkačen lik i svima nam je bio simpatičan, a znao je i biti žestok u nekim svojim pothvatima - kaže Babić.

Žare je snimio nekoliko stotina glazbenih spotova svim najvećim imenima u regiji poput Gibonnija, Bajage, Olivera, Lukyja, Daleke obale, TBF-a, Severine, Majki, Parnog Valjka i još mnogim drugima.

- Pamtit ćemo ga po nebrojenim fenomenalnim spotovima za naše izvođače. Bio je posebna faca i duša, šteta što smo ostali bez njega - rekao je Babić.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Spot za pjesmu ''Teške boje'' Gorana Bareta i Majki donio mu je nagradu za najbolji spot u 21. stoljeću.

- Cili spot je improvizacija. Kad sam iša u Zagreb snimati 'green screen', znao sam da ću imat vrane i Baru s krvavim Isusovim ranama. Al taj spot je ispao vrh, dica od četiri godine su to popušila, bolje od Teletubbiesa. To je ispala magija - ispričao nam je Batinović 2017. godine za tjednik Express.

Žari je, kako je tad priznao, najlakša suradnja bila s Oliverom Dragojevićem, kojeg prije snimanje nije pretjerano volio.

- Ljudi koji su me okruživali govorili su protiv Olivera. To su šupci dvolični, egotripovi, meni su napunili glavu prije nego šta sam čovika vidija i čuja. Tad je od ovih lokalnih pjevača meni jedino Mišo Kovač bija faktor, Torcida ono, ono. Neš ti Olivera, šta on oće? Bit neki Krleža, Nadaline ove one, još te cvike, ma ko će to slušat... Eto tako sam mislija o njemu - rekao je Žare, pa nadodao:

- Ja sam bio spreman da ga mrzim. Govorija sam da je đubre, da ga ne bi radija ni mrtav. A sad mi je ža jer sam izgubija Olivera kroz '90-e, a imao je očajne spotove, viceve su smišljali na račun njegovih spotova.

