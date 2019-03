Kolege se opraštaju od Perryja: Borio se za slabije, bio je divan

Smrt Lukea Perryja zavila je Hollywood u crno. Poznati glumac prošli je tjedan imao moždani udar, međutim, svi su se nadali i vjerovali kako će se uspjeti izvući. Nažalost, nije. Preminuo je okružen članovima obitelji u 53. godini.

- Znajte da je Luke u trenutku smrti bio okružen svojim voljenima. Uz njega su bila njegova djeca, njegova zaručnica Wendy, bivša supruga Minnie Sharp, njegov otac, njegova majka i sestra - poručila je u kratkoj izjavi obitelj.

A od glumca se opraštaju i brojne kolege:

- Najdraži Luke, zauvijek ću pamtiti predivne uspomene koje smo dijelili zadnjih 30 godina - napisao je njegov kolega iz Beverly Hillsa Ian Ziering.

Dearest Luke,

I will forever bask in the loving memories we've shared over the last thirty years. May your journey forward be enriched by the magnificent souls who have passed before you, just like you have done here, for those you leave behind. — Ian Ziering (@IanZiering) March 4, 2019

- Bože molim te sačuvaj mu mjesto blizu tebe, on to zaslužuje - zaključio je Ian.

- Slomljeno mi je srce. Luke je bio jaka sila u životima mnogih. Bio je nježna duša, darežljiv, uvijek se borio za slabijeg. Nedostajat će mnogima. Ostavio je svoj trag koji nikad neće biti zaboravljen. Moja sućut - rekla je za CNN njegova kolegica iz serije Gabrielle Carteris.

Foto: Instagram

Moja iskrena sućut, napisao je poznati glumac William Shatner

Condolences to the family of Luke Perry. 😞 — William Shatner (@WilliamShatner) March 4, 2019

Zbog tebe je svaka situacija bila bolja. Tvoja elegancija, tvoj šarm i tvoje veliko srce očarale su i inspirirale nas u puno prilika. Počašćen sam što sam te poznavao godinama - napisao je slomljeni Charlie Sheen.

❤️ — Charlie Sheen (@charliesheen) March 4, 2019

Prerano čovječe... - napisao je glumac i scenarist Jim Beaver.