Kolekcionari iz Zagreba: Skupili smo 12.000 kraljičinih maraka

Imamo otprilike 12.000 maraka s likom kraljice Elizabete. Nju i dvorac Windsor, gdje će biti i pokopana, pa Silver Wedding Anniversary, izdanu u povodu 25 godina vjenčanja s princom Philipom, od samog krunisanja, koja je izdana u 160 zemalja.... govore nam Branko Braum i Krešimir Zlonoga. To je manji dio njihove bogate kolekcije, tek tri do četiri posto. Rado pokazuju Black Penny, prvu poštansku marku na kojoj je lik kraljice Viktorije, Elizabetine praprabake. Marka je izdana 1840., no začudo, nema vrijednost. Za nju, kažu, mogu dobiti stotinjak eura.