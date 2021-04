Kylie Jenner (23) je u biti odrasla u središtu medijske pozornosti. Njezina transformacija iz djevojčice u tinejdžericu, a sada i majku bila je vidljiva cijelom svijetu, što znači da je teško ne primijetiti drastične promjene u njezinu izgledu u posljednjih 14 godina otkako je 'Keeping Up With The Kardashians' prvi put emitiran 2007. godine.

S obzirom na to da je Kylien trenutni izgled daleko od njenog slatkog izgleda desetogodišnjakinje kada je prvi put postala zvijezda reality TV-a, postavlja se pitanje: Je li Kylie Jenner imala plastične operacije?.

Jer ove fotografije Kylie Jenner nekad i sad pokazuju dramatičnu razliku u izgledu koju je teško pripisati samo odrastanju.

Figura pješčanog sata, kažu stručnjaci, sigurno nije dobila razvojem, već implantatima u stražnjici i na području grudi. Ali i za usne kažu da su sigurno imale pomoć stručnjaka. Pa, evo što znamo o plastičnim operacijama Kylie Jenner.

Istina o filerima za usne Kylie Jenner

Nakon godina poricanja da je napravila bilo kakvo 'poboljšanje' na usnama (tvrdila je da je jednostavno ocrtavala usne kako bi izgledale veće), Kylie je napokon priznala da je stavila filere.

- Imam privremene filere, to je samo moja nesigurnost i to sam htjela učiniti - Kylie je priznala tijekom epizode Keeping Up With Kardashians iz 2015. godine.

Kasnije 2017. godine, u epizodi vlastitog reality showa 'Život s Kylie', otvorenije je razgovarala o svojoj odluci da stavi filere.

- Imala sam 15 godina i bila sam jako nesigurna. Imam stvarno male usne. Kad sam napokon odživjela prvi poljubac dečko koji mi se jako sviđao mi je rekao da nije mislio da ću se dobro ljubiti jer imam tako male usnice. To mi je jako teško palo. Kad ti to kaže tip koji ti se sviđa, ne znam, to je jednostavno jako utjecalo na mene. Jednostavno se nisam osjećala poželjno ili lijepo - ispričala je.

- Ocrtavala bih olovkom za usne veće područje oko usana kako bih stvorila iluziju većih usana, ali onda sam napokon prihvatila da olovka neće riješiti moj problem i otišla staviti filere - objasnila je zašto se odlučila na povećavanje usana.

Nakon što je rodila kćer Stormi, Kylie je šokirala svoje pratitelje fotografijom na Instagramu na kojoj je izgledala koja je pokazala vrlo prirodan izgled. Sljedbenici su komentirali kako je izgledala lijepo, a jedan je rekao: 'Izgleda kao stara Kylie ovdje, ne znam zašto', na što je sama Kylie odgovorila: ' Riješila sam se filera'.

To je bilo u srpnju 2018. No, do listopada iste godine, vratila se svom starom izgledu i ponovo stavila filere. Ovaj put, međutim, bila je potpuno otvorena glede zahvata.

U priči na Instagramu zahvalila se kozmetičkoj dermatologiji Pawnta s Beverly Hillsa 'što je sinoć kasno uspjela urediti njezine usne' i podijelila selfie na kojem pozira u bijelom ogrtaču punijih usana.

Kylie kaže da je to jedini zahvat koji je radila na licu.

- Ljudi misle da napravila potpunu rekonstrukciju lica, što nije istina. Bojim se tako nečeg. Nikad ne bih to napravila. Ljudi jednostavno ne razumiju što dobra frizura, make-up i fileri mogu napraviti - rekla je Jenner ranije za Paper Magazine.

2015. godine Kylie Jenner objavila je ovu fotografiju na Instagramu koja se odnosila na sjajan trik koji je podijelila u svojoj (sada ugašenoj) aplikaciji. Kao odgovor na glasine da je povećala grudi.

- Svi misle da sam nedavno povećala grudi, a nisam. Samo koristim 'Bombu' (Bombshell bra) od Victoria's Secreta - ona mijenja život. Na njoj su sve moje sestre, sve moje prijateljice i ako ikad želim izgled većih grudi, kupit ću bolji grudnjak - napisala je.

Iako je u to vrijeme možda i govorila istinu, pojavljuje se sumnja jer je i na fotografijama bez grudnjaka imala takve velike grudi. Dokaz je na slikama: Jasno je da na ovim fotografijama ne nosi Victoria's Secret grudnjak ...

Kyliena figura je savršenog oblika pješčanog sata. Ali taj je majušni struk znatno manji od njezinih grudi i stražnjice, zbog čega svi vjeruju da je imala nekakvu estetsku operaciju kako bi uvećala stražnjicu.

Ali opet, njezina figura je prilično slična figuri starije sestre Kim Kardashian, pa će neki reći da su u pitanju dobri geni.

Ipak mnogi kirurzi vjeruju da je ugradila implantate u stražnjicu, piše Who.