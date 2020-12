Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović (52) dobila je glumački angažman u seriji Nove TV 'Dar Mar'. Direktorica produkcije Nove TV Sanja Tucman opisala je kako je došlo do te suradnje, a Kolinda je za Dnevnik Nove TV otkrila kako joj je bilo na setu.

- Mislim da je prošlo jako dobro, barem meni. Ja sam uživala u svemu tome, bilo je to prije svega za mene jedan novi izazov, probati nešto novo što u životu nikad nisam učinila - rekla je bivša predsjednica.

U seriji ima cameo ulogu, u kojoj glumi samu sebe iz predsjedničke ere. Susrela se s likom djevojčice Linde, kojoj je u seriji želja postati predsjednica i kojoj je Kolinda veliki uzor.

- Glavna motivacija bila mi je poslati poruku svoj djeci, svim mladima i posebno svim djevojčicama da u životu mogu biti sve ako se dovoljno trude i, naravno, ako imaju i potporu okoline - pojasnila je.

Produkcija je zadovoljna Kolindinim performansom u seriji i bez obzira na to što nema glumačkog iskustva, kažu, odlično se snašla. Grabar Kitarović je otkrila kako je imala malih problema.

- Najteže mi je bilo reproducirati tekst jer nisam navikla učiti od riječi do riječi. Svaka scena koju smo snimali, zapravo uvijek sam malo improvizirala, nikad to nije bilo onako od riječi do riječi - zaključila je bivša predsjednica.

Inače, radnja serije 'Dar Mar' odvija se u 2019. godini, kada je Kolinda još uvijek bila predsjednica države, a otkrila je u razgovoru i kako se zbog serije testirala na Covid-19 virus. Kako bi bila sasvim sigurna da neće zaraziti nikoga od ekipe koja radi na ovom projektu.