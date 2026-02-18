Kolinda Grabar Kitarović je na Olimpijskim igrama srela princa pa se pohvalila: 'S kolegom...'

Bivša hrvatska predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović (57) podijelila je na društvenim mrežama nove fotografije sa Zimskih olimpijskih igara, a jedna od njih posebno je privukla veliku pozornost.

Kolinda, koja je također i članica Međunarodnog olimpijskog odbora, pozirala je s princem Albertom od Monaka te Blankom Matešom.

- Danas na slalomu u Cortini s dragim prijateljima, kolegom iz IOC-a, princem Albertom II. od Monaka i Blankom Matešom - napisala je ispod objave.

Bivša predsjednica je na slalomu pokazala podršku hrvatskim sportašima i svojom modnom kombinacijom, pa je tako na glavi nosila zimsku kapu s kockicama. Inače, na ZOI je otišla kako bi pratila nastupe hrvatskih sportaša i sportašica, a u Milanu je pratila i umjetničko klizanje, kojim se bavi i njezina kći.

Bivša predsjednica posjetila je i Cortinu, u koju je doputovala iz Milana, a dio puta je prešla vlakom.