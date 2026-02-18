Obavijesti

Kolinda Grabar Kitarović je na Olimpijskim igrama srela princa pa se pohvalila: 'S kolegom...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 7 min
Kolinda Grabar Kitarović je na Olimpijskim igrama srela princa pa se pohvalila: 'S kolegom...'
Foto: Facebook

Danas na slalomu u Cortini s dragim prijateljima, kolegom iz IOC-a, princem Albertom II. od Monaka i Blankom Matešom, napisala je na društvenim mrežama Kolinda

Bivša hrvatska predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović (57) podijelila je na društvenim mrežama nove fotografije sa Zimskih olimpijskih igara, a jedna od njih posebno je privukla veliku pozornost.

Foto: Privatni album/canva

Kolinda, koja je također i članica Međunarodnog olimpijskog odbora, pozirala je s princem Albertom od Monaka te Blankom Matešom.

KLIZAČKA ŠAMPIONKA FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

- Danas na slalomu u Cortini s dragim prijateljima, kolegom iz IOC-a, princem Albertom II. od Monaka i Blankom Matešom - napisala je ispod objave.

Bivša predsjednica je na slalomu pokazala podršku hrvatskim sportašima i svojom modnom kombinacijom, pa je tako na glavi nosila zimsku kapu s kockicama. Inače, na ZOI je otišla kako bi pratila nastupe hrvatskih sportaša i sportašica, a u Milanu je pratila i umjetničko klizanje, kojim se bavi i njezina kći.

OSVRNULA SE NA IGRE Kolinda: Nije mi lako, radim od jutra do mraka. Kći će me ubiti što ću spomenuti jednu stvar...
Kolinda: Nije mi lako, radim od jutra do mraka. Kći će me ubiti što ću spomenuti jednu stvar...

Bivša predsjednica posjetila je i Cortinu, u koju je doputovala iz Milana, a dio puta je prešla vlakom.

