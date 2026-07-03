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EMOTIVAN SUSRET

Kolinda iz Toronta letjela s Modrićima! Evo što je poručila Lukinom ocu nakon poraza

Piše 24sata,
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Kolinda iz Toronta letjela s Modrićima! Evo što je poručila Lukinom ocu nakon poraza
Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic
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Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je dirljivu poruku ocu Luke Modrića dan nakon ispadanja s prvenstva

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Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je na svom Instagram profilu emotivan trenutak iz Toronta, gdje je na letu za Hrvatsku nakon poraza protiv Portugala slučajno susrela Stipu Modrića, oca kapetana hrvatske nogometne reprezentacije.

Na fotografiji snimljenoj u zračnoj luci, Kolinda i Stipe Modrić poziraju nasmiješeni, odjeveni u odjeću s navijačkim motivima. Bivša predsjednica nosi traperice ukrašene motivima hrvatske šahovnice, dok Stipe Modrić na majici ima lik svog sina u dresu reprezentacije.

U opisu fotografije, Grabar-Kitarović nije skrivala divljenje prema postignućima Luke Modrića, ali je poseban naglasak stavila na ulogu njegovih roditelja, povlačeći paralelu s vlastitim životnim putem.

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​- Danas sam imala posebnu čast dijeliti let iz Toronta s obitelji Modrić. Stipi sam već sto puta rekla, i evo opet: to što Luka radi, toga nema nigdje! I morate biti ponosni. Znam koliko roditelji igraju ulogu – da nije bilo moje mame i tate, ni ja ne bih bila ovo što jesam danas. Stipe, kapa do poda vama i cijeloj obitelji! - napisala je bivša predsjednica.

Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su u komentarima iskazali podršku.

 *uz korištenje AI-ja
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