Kolinda, Melania i Meg kisnu, a gospoda je pod kišobranima...

Vojvotkinja Meghan Markle (37) i princ Harry (34) trenutno su drugi dan na australskoj turneji u gradu Dubbo. Kraljevski par, koji je prekjučer potvrdio da očekuje bebu na proljeće 2019., zatekla je kiša usred Harryjevog govora na otvorenom. Nakon što mu je gradonačelnik Ben Shields ponudio kišobran, princ se nasmijao i rekao 'Sve je u redu, imam svoju suprugu.'

Izjavom je nasmijao sve prisutne, a trudna Meghan mu je brižno pridržavala kišobran kako ne bi pokisnuo. Dio javnosti oduševio se njezinim činom i komentirao kako su sladak par, dok drugi smatraju kako je bivša glumica u 'svojoj uživljenoj ulozi' ne bi li se dodvorila kraljevskoj obitelji.

Vojvotkinja od Sussexa inače često krši protokol i kraljevska pravila pa nerijetko javno izmjenjuje nježnosti sa suprugom.

Sličnu zgodu s kišobranom imao je jučer i trenutno najkontroverzniji bračni par. Američki predsjednik Donald Trump (72) čiju je kampanju, između ostalog, obilježila i izjava 'Grab them by the pussy' nema džentlmenske manire, pa ni kad je u pitanju Prva dama, njegova supruga Melania Trump (48).

Novinari su uhvatili predsjednički par kada je napuštao Bijelu kuću i išao prema helikopteru s kojim idu na Floridu. Imali su samo jedan kišobran, koji je držao Trump. Kada je vidio kamere krenuo je prema novinarima, a Melaniju ostavio na kiši. Ipak, ona je sve podnijela sa smiješkom.

