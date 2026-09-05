Kome je Ozzy Osbourne ostavio milijune? Iza sebe je ostavio carstvo od 220 milijuna dolara

Po prirodi sam luđak, a luđacima ne treba obuka - oni jednostavno jesu takvi, govorio je osebujni engleski pjevač Ozzy Osbourne. Kad je 22. srpnja 2025. u 76. godini umro, svijet heavy metala ostao je bez jednog od svojih posljednjih istinskih velikana, ali iza "Princa tame" kako su ga zvali, nije ostala samo diskografija koja je promijenila povijest rocka. Ostalo je i golemo poslovno carstvo čija se vrijednost, prema procjenama američkih medija i industrijskih analitičara, penje do približno 220 milijuna dolara. Pitanje koje se nametnulo odmah nakon sprovoda u Birminghamu bilo je jednostavno: tko će naslijediti čovjeka koji je od dječaka iz radničkog Aston-a postao globalna marka? Odgovor je, međutim, puno kompliciraniji od jednostavne podjele novca na sedam jednakih dijelova.

Ozzy je iza sebe ostavio suprugu Sharon Osbourne i šestero djece. Troje djece, Elliot Kingsley, Jessica i Louis, pripada njegovu prvom braku s Thelmom Riley, dok su Aimee, Kelly i Jack djeca iz braka sa Sharon. Javnosti još nije poznat sadržaj njegove oporuke, niti je službeno potvrđeno koliko je točno novca i imovine pripalo kojem članu obitelji. Zato su sve tvrdnje o preciznim pojedinačnim iznosima zasad samo nagađanja. No jedno je sigurno: ako se ostavština doista procjenjuje na oko 220 milijuna dolara, obitelj ne dijeli samo gotovinu nego prava na glazbu, buduće tantijeme, nekretnine, poslovne kompanije, ime Ozzyja Osbournea i cijeli sustav koji je Sharon desetljećima gradila oko čovjeka kojeg je svijet upoznao kao nepredvidivog ludog rockera.

Vodila ga je kroz karijeru

I upravo je Sharon ključ cijele priče. Ozzy je bio lice, glas i kaos, ali Sharon je godinama bila menadžerica, pregovaračica, producentica i osoba koja je njegovu karijeru pretvorila u multimilijunski posao. "Bez obzira na loše ponašanje i bez obzira na to tko je u nekoj situaciji u pravu, a tko nije, ja ga volim. On je jedini muškarac, osim mog oca, kojeg sam ikada voljela", rekla je za svoh obožavanog muža s kojim je bila u braku više od 40 godina, a poznavali su se preko 50 godina. Ona ga je vodila kroz solo karijeru nakon odlaska iz Black Sabbatha, sudjelovala u stvaranju Ozzfesta, pregovarala s diskografima, televizijskim mrežama i producentima te vrlo brzo shvatila ono što je Ozzyju bilo potpuno strano: da njegov privatni život vrijedi gotovo jednako kao i njegova glazba.

Danas se upravo zato čini da Sharon i nakon suprugove smrti drži najveći dio konaca u rukama. Mediji posljednjih mjeseci pišu o njezinoj ulozi u upravljanju kompanijama povezanim s Ozzyjevim poslovima, katalogom i nasljeđem. To nije iznenađenje. Ona je desetljećima bila izvršni direktor obiteljskog kaosa. Dok je Ozzy na pozornici grizao glave šišmiša, psovao televizijske kamere i jedva se snalazio s daljinskim upravljačem, Sharon je znala koliko vrijedi svaka njegova pjesma, svaka fotografija, svaki intervju i svaka minuta televizijskog programa. A Ozzy - on je tek bio svoj, humorističan bez da je imao pojma o tome. Njegove izjave poput - "Ponekad se bojim biti Ozzy Osbourne. Ali moglo je biti i gore. Mogao sam biti Sting" - vječno se pamte.

Black Sabbath stvorio je temelje heavy metala, a Ozzyjeva druga karijera bila je gotovo nevjerojatnija od prve. Nakon što je 1979. izbačen iz benda zbog problema s alkoholom i drogama, mnogi su mislili da je gotov. Umjesto toga, uz Sharon je stvorio novi identitet. Albumi poput "Blizzard of Ozz", "Diary of a Madman", "Bark at the Moon", "No More Tears" i "Ozzmosis" pretvorili su ga u samostalnu instituciju. "Crazy Train" postala je jedna od najprepoznatljivijih rock pjesama u povijesti, a Ozzy je od bivšeg problematičnog frontmena postao globalna zvijezda.

Smisao za biznis

No glazba nije bila jedini izvor novca. Ozzfest, festival koji su Ozzy i Sharon pokrenuli 1996., bio je još jedan primjer njezine poslovne intuicije. Festival je godinama okupljao najveća imena metala i alternativnog rocka te je prema procjenama tijekom svojeg vrhunca generirao više od 100 milijuna dolara prihoda. Zatim su došli autobiografija, merchandising, videoigre, reklame, televizijski nastupi, licenciranje imena i proizvoda, podcasti te golema zarada od nekretnina.

Obitelj je godinama kupovala i prodavala luksuzne kuće u Kaliforniji i Velikoj Britaniji. Njihove nekretnine u Beverly Hillsu, Malibuu i Los Angelesu bile su vrijedne desetke milijuna dolara, a upravo je jedna od kuća postala možda najvažniji televizijski set početka 21. stoljeća. Ironija je u tome što Ozzy vjerojatno nije mogao ni zamisliti da će mu jedan običan obiteljski dnevni boravak donijeti novu generaciju obožavatelja i potpuno promijeniti televiziju.

Jer bez "The Osbournes" možda nikada ne bismo dobili Kardashiane u obliku u kojem ih poznajemo, a teško je ne povući paralelu i s hrvatskim reality formatima poput "Dvornikovih", koji su počivali na istoj osnovnoj ideji: uzmi poznatu ili ekscentričnu obitelj, postavi kamere u kuću i gledateljima prodaj osjećaj da prisustvuju stvarnom obiteljskom životu.

Sve je počelo gotovo slučajno. MTV je krajem devedesetih i početkom novog tisućljeća već eksperimentirao s formatima koji su gledateljima pokazivali privatne domove slavnih. Osbourneovi su se pojavili u emisiji "MTV Cribs", a producenti su vrlo brzo shvatili da obilazak njihove kuće ima potencijal za nešto puno veće. Prema svjedočanstvima ljudi uključenih u nastanak serije, prvotna ideja nije bila odmah napraviti reality o cijeloj obitelji. MTV je u početku razmišljao o tome da djeci, Jacku i Kelly, ponudi veći prostor na televiziji.

Potpuno nefunkcionalna obitelj

No sastanak s obitelji promijenio je sve. Među ljudima koji su sudjelovali u razvoju projekta bili su MTV-ovi producenti i izvršni producenti poput Grega Johnstona, dok su razgovori s obitelji pokazali da najveća vrijednost nije u tome što su Ozzyjeva djeca slavna, nego u činjenici da su svi zajedno – potpuno nefunkcionalna televizijska komedija koja nije trebala scenarista.

Sharon je na sastancima pričala priče iz svakodnevnog života, a producenti su shvatili da je upravo tu zlato. Nije bilo potrebno izmišljati zaplete. Ozzy koji usred noći stane u pseći izmet i viče: "Ovdje je kao u j...... kući doktora Dolittlea.", Sharon koja pokušava održati red, Kelly koja se svađa s roditeljima, Jack koji radi gluposti, desetci pasa koji bauljaju posvuda, stalni kaos i čovjek koji je na pozornici izgledao kao utjelovljenje Sotone, a kod kuće nije znao pronaći kuhinju – to je bio format. Ozzy ju je, čini se, ponekad sve to išlo na živce, ali tada bi se samo zavalio u naslonjač i zavapio: "Bože, teleportiraj me odavde!"

Serija je krenula 2002. i eksplodirala. Prva sezona postala je najveći hit u povijesti MTV-a tog vremena. Publika je bila fascinirana činjenicom da je legendarni metalac kod kuće zapravo djelovao kao dezorijentirani umirovljenik okružen ljudima koji viču. Druga sezona privukla je milijune gledatelja, a premijera je gledanost dovela do približno 6,6 milijuna ljudi. MTV je shvatio da je pronašao zlatnu koku.

Najzanimljiviji trenuci "The Osbournes" danas izgledaju gotovo nevino u usporedbi s kasnijim reality formatima. Jedna od najpoznatijih scena bila je rat s bahatim susjedima koji su u blizini njihove kuće puštali glasnu glazbu. Ozzyjeva reakcija postala je instant televizijski klasik. Tu su bili beskrajni problemi s ogromnim brojem pasa, kaotične obiteljske večere, Ozzyjevi pokušaji da razumije tehnologiju i činjenica da su gotovo sve njegove rečenice morale biti prekrivene zvučnim signalom zbog psovanja.

Najstarija kći Aimee odbila je sudjelovati. Nije željela da joj privatni život postane televizijski sadržaj i praktički je nestala iz formata koji je njezine mlađe brata i sestru pretvorio u zvijezde.

Nisu sva djeca htjela reflektore

Aimee Osbourne možda je najmanje poznata široj javnosti, ali upravo je njezina odluka pokazala koliko je svatko od Ozzyjeve djece drukčije reagirao na obiteljsko prezime. Posvetila se glazbi i godinama nastupala pod imenom ARO, svjesno gradeći karijeru izvan televizijskog cirkusa. Za razliku od Kelly i Jacka, nije željela živjeti pred kamerama. Upravo zato njezin odnos prema eventualnom nasljedstvu ostaje privatniji nego kod ostatka obitelji.

Kelly je, s druge strane, reality iskoristila kao odskočnu dasku. Pokušala je glazbenu karijeru, vodila emisije, nastupala u televizijskim formatima i godinama bila jedna od najprepoznatljivijih britanskih televizijskih osoba u Americi. Njezin život također je bio obilježen borbom s ovisnošću, problemima s javnim pritiskom i stalnim komentarima o izgledu. Posljednjih godina sve se više posvetila majčinstvu i privatnom životu, a nakon smrti oca javno je govorila koliko ju je njegov odlazak promijenio.

Jack Osbourne ostao je možda najaktivniji u televizijskoj produkciji. Nakon mladenačkih problema i borbe s ovisnošću pronašao je vlastiti put kroz dokumentarce, pustolovne emisije i paranormalne formate. Snimio je nekoliko projekata s ocem, a posljednjih godina postao je jedna od ključnih osoba koje sudjeluju u očuvanju i upravljanju obiteljskim nasljeđem. Upravo je Jack jedan od ljudi koji najviše razumiju vrijednost prezimena Osbourne u digitalnom dobu.

Najstarija Ozzyjeva biološka kći Jessica odabrala je znatno mirniji život. Radila je iza kamera u filmskoj i televizijskoj industriji, posebno na poslovima vezanima uz kostimografiju i šminku, a okušala se i u režiji. Louis, Ozzyjev sin iz prvog braka, jedno je vrijeme radio kao DJ i nastupao po klubovima na Ibizi i u Sjedinjenim Državama. Elliot Kingsley, sin Ozzyjeve prve supruge kojeg je Ozzy prihvatio i odgojio kao vlastitog, krenuo je potpuno drukčijim putem i radio kao kazališni glumac. Njegov život također je ostao daleko od televizijske izloženosti.

Ozzy je uz šestero djece imao i desetero unučadi.

I upravo zato će eventualna podjela bogatstva biti zanimljiva ne samo zbog iznosa nego i zbog pitanja tko će upravljati onime što vrijedi više od samog novca. Ozzyjevo ime danas je poslovna marka. Njegova glazba nastavlja donositi prihode. Njegova životna priča može se pretvoriti u filmove, dokumentarce, knjige i digitalne projekte. Već se govori o novim načinima čuvanja njegova nasljeđa, uključujući tehnologije koje bi njegov glas i osobnost mogle predstaviti budućim generacijama.