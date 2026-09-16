Komedija se vraća na Kaptol! Četiri premijere, novi redatelji i 'Nova nota Komedije'

Povratak u obnovljenu matičnu kuću na Kaptolu za Zagrebačko gradsko kazalište Komedija označava početak novog poglavlja. Nakon razdoblja energetske obnove, publika se ove jeseni vraća u dobro poznati prostor, ali u novom ruhu, dok sezona 2026./2027. pod sloganom „Nova nota Komedije“ donosi i novu umjetničku energiju, premijerne naslove te suradnje koje će dodatno obogatiti prepoznatljiv repertoar Kazališta.

Foto: Ines Novković

Novu sezonu u Klubu Kazališta Komedija predstavila je ravnateljica Uršula Cetinski, koja je istaknula kako obnovljeni prostori donose energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije poslovanje, ali i znatno ugodnije uvjete za zaposlenike i publiku. Obnova je, među ostalim, obuhvatila nove prozore, prvi sustav hlađenja u povijesti Kazališta te novi sustav rasvjete, koji Komediju svrstava među tehnološki suvremenije opremljene kazališne prostore.

Govoreći o sloganu „Nova nota Komedije“, Cetinski je naglasila kako on ne označava samo povratak u obnovljenu zgradu, već i novi umjetnički zamah. Naime, svi redatelji premijernih predstava u sezoni 2026./2027. prvi će put surađivati s Komedijom i donijeti nove autorske rukopise i perspektive u kazalište koje istodobno nastavlja njegovati svoj prepoznatljivi identitet.

Foto: Ines Novković

Nazočnima se obratila i Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, istaknuvši kako se, nakon dugog i iznimno izazovnog, ali uspješnog razdoblja, obnova kazališne zgrade na Kaptolu bliži samom kraju te je pred Komedijom povratak tamo gdje pripada, u svoj dom.

U obnovi su, uz Kazalište Komedija, sudjelovali Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Osvrnuvši se na proteklu sezonu, Višnić je istaknula kako će ona ostati zapamćena kao posebna, „nomadska sezona“ Komedije, tijekom koje je ansambl svoju umjetnost donosio publici diljem Zagreba. Na pozornicama Lisinskog, Palače Dverce, Zagrebačkog velesajma, Dvorane Zvonimir, Tomislavca i Kluba Kazališta Komedija izvedeno je čak 170 predstava i umjetničkih programa, što svjedoči o iznimnoj predanosti ansambla i svih djelatnika Kazališta.

Foto: Ines Novković

Podsjetila je pritom na riječi ravnateljice Uršule Cetinski s kraja protekle sezone kako je „cijeli Zagreb postao pozornica Komedije“, posebno naglasivši činjenicu da je publika ostala uz svoje kazalište gdje god ono igralo. Upravo je ta povezanost, istaknula je, još jednom potvrdila koliko je Komedija važan i nezamjenjiv dio kulturnog života Zagreba. Višnić je poručila kako Grad Zagreb s ponosom prati i podupire daljnji razvoj Komedije jer „ona nije samo jedna od gradskih ustanova u kulturi. Ona je institucija koja desetljećima oblikuje identitet grada, odgaja publiku, njeguje glazbeno-scensku baštinu i stvara nove umjetničke vrijednosti.“

Prvu premijeru koja će biti izvedena u obnovljenoj Komediji, „Na rubu pameti / Roll over Krleža“, predstavio je redatelj Ivica Buljan. Tom su prigodom premijerno izvedena i dva glazbena broja autora glazbe Mitje Vrhovnika Smrekara, na stihove Miroslava Krleže, u izvedbi glumaca predstave Jasne Bilušić, Ružice Maurus i Jana Kovačića. Govoreći o Krležinu romanu, Buljan je istaknuo kako je Na rubu pameti, napisan prije Sartreove Mučnine i Camusova Stranca, anticipirao brojne teme koje će obilježiti ta kasnija djela. Opisao ga je i kao vjerojatno „najzagrebačkiji“ Krležin roman, koji svjedoči o snažnoj intelektualnoj i polemičkoj sceni grada čiji je Krleža svojevrsni amblem.

Foto: Ines Novković

Posebno se osvrnuo na autora adaptacije Viktora Ivančića, kojeg je opisao ne samo kao izvrsnog satiričara nego i kao jednog od najboljih pisaca suvremene književnosti. Ivančićeva adaptacija, prema Buljanu, u Krležinu tekstu pronalazi prešućena i tamna mjesta koja ne pripadaju samo 1938. godini, kada je roman objavljen, nego se neprestano otvaraju i u suvremenom društvu. Predstava okuplja glumački i plesni ansambl te orkestar Kazališta Komedija, a Buljan je najavljuje kao pokušaj stvaranja „totalnog teatra“ koji će istodobno odati homage dugoj tradiciji Komedije i ponovno uspostaviti Krležu kao jedno od najvažnijih mjesta naše umjetničke stvarnosti 20., ali i 21. stoljeća.

Proces rada opisao je kao laboratorijski i istraživački, u kojem ansambl Krležinu romanu i Ivančićevoj adaptaciji svakodnevno pristupa iz različitih perspektiva, koristeći širok raspon kazališnih postupaka – od tradicionalnog realističkog do postdramskog i brehtijanskog teatra. Buljan je izrazio nadu da će upravo takav pristup pridonijeti novom umjetničkom zamahu Kazališta Komedija, ali i osuvremenjivanju zagrebačke kazališne scene u cjelini.

Foto: Ines Novković

Redatelj Dražen Krešić predstavio je predstavu „Mamur“, nastalu prema djelu „Ubojstvo u Ulici Lourcine“ francuskog dramatičara Eugènea Labichea. Skladbu iz predstave „Jesen u Parizu“, autora Mara Marketa, na harmonici je izveo Marin Bilić. Krešić je Labicheov tekst opisao kao iznimno zabavnu francusku komediju čija bi se početna situacija mogla usporediti s popularnim filmom Mamurluk. U središtu priče je čovjek koji se nakon burne noći budi mamuran i, pokušavajući rekonstruirati događaje prethodne večeri, počinje sumnjati da je možda počinio ubojstvo. Upravo ta premisa, prema Krešiću, otvara prostor za povezivanje teksta sa suvremenim društvom, osobito s današnjom fascinacijom true crime sadržajima i svojevrsnim „internetskim obdukcijama“ stvarnih zločina. Predstava tako kroz komediju propituje našu potrebu za promatranjem, analiziranjem i konzumiranjem tuđih tragedija, ali i pitanje krivnje koje se nalazi u samom središtu priče.

„Predstava se bavi krivnjom na zanimljiv, zabavan i duhovit način, s puno preokreta i vodviljskog pristupa“, istaknuo je Krešić. U predstavi će sudjelovati i orkestar Kazališta Komedija.

Premijera mjuzikla „Redovnice nastupaju“ očekuje se u proljeće 2027. godine. Mjuzikl Alana Menkena, publici poznat i zahvaljujući kultnoj filmskoj priči Sister Act, od čije se radnje u pojedinim dijelovima razlikuje, bit će prvi put postavljen u Hrvatskoj. Novi naslov predstavili su dirigent Krešimir Batinić i redatelj Hrvoje Korbar, dok je za hrvatski prijevod zadužen glumac i prevoditelj Dražen Bratulić.

Veći dio glumačke podjele već je odabran, a za preostale uloge audicija je na rasporedu 2. listopada 2026. Batinić je istaknuo kako je riječ o jednom od produkcijski i glazbeno najzahtjevnijih projekata koji očekuju Komediju. Mjuzikl okuplja velik broj izvođača i donosi brojne ansambl-scene te glazbene brojeve koji se kreću kroz različite žanrove - od disca i soula do popa i gospela. „Sretan sam što zagrebačkoj i hrvatskoj publici možemo ponuditi pravi, veliki, punokrvni mjuzikl“, poručio je Batinić. Svojoj prvoj suradnji s Kazalištem Komedija veseli se i redatelj Hrvoje Korbar, posebno zbog rada na naslovu koji se, zahvaljujući dvama filmovima s Whoopi Goldberg, snažno urezao u kolektivnu memoriju publike. Dio atmosfere buduće predstave publici je ovom prigodom dočarala Danijela Pintarić, koja je prvi put na hrvatskom jeziku izvela glazbeni broj „Sve što još nije život moj“.

Foto: Ines Novković

Posljednja premijera sezone bit će predstava „Sluškinje“ Jeana Geneta, čija se izvedba očekuje u kasno proljeće na sceni Kluba Kazališta Komedija. Predstavu će režirati Ivan Penović, koji je istaknuo kako četiri premijerna naslova nove sezone na zanimljiv način objedinjuju tradiciju Kazališta Komedija i potencijalne nove smjerove njegova umjetničkog razvoja. Govoreći o Sluškinjama, Penović je istaknuo kako je riječ o tekstu koji ima snagu propitivati i repozicionirati ne samo kazalište, nego i društvene uzuse i odnose. Činjenica da je Genetov komad mnogo puta postavljan na hrvatskim i svjetskim pozornicama za njega predstavlja poseban redateljski izazov, ali i prostor za traženje novog čitanja dobro poznatog djela. Predstava će imati mušku glumačku podjelu, postupak koji je kroz različite interpretacije Sluškinja gotovo postao svojevrsna konvencija, ali Penoviću upravo zato predstavlja poticaj za novu autorsku slobodu. Izrazio je nadu da će predstava istodobno privući dugogodišnju Komedijinu publiku i otvoriti prostor prema novoj publici, zaokružujući tako sezonu koja tradiciju Kazališta povezuje s novim umjetničkim smjerovima.

Pri kraju konferencije ravnateljica Uršula Cetinski najavila je i prvo međunarodno gostovanje u novoj sezoni - predstava „Radio Dubrava“ 26. studenoga 2026. gostovat će u SNG-u Maribor. Povratkom u matičnu kuću na Kaptolu na svoju se pozornicu vraćaju i brojni omiljeni naslovi s Komedijina repertoara, među kojima su „SIX“, „Jadnici“ i „Radio Dubrava“, kao i ove godine obnovljeni mjuzikl „Mamma Mia!“. Konferencija je simbolično završila upravo u znaku jednog od najpoznatijih Komedijinih mjuzikala. Renata Sabljak i Vanda Winter izvele su pjesmu „Jer jači uzme sve (The Winner Takes It All)“ iz mjuzikla Mamma Mia!, a na klaviru ih je pratio Tomislav Parmać, koji je glazbeno pratio i ostale izvođače tijekom predstavljanja nove sezone.

Povratkom u obnovljenu matičnu kuću na Kaptolu Kazalište Komedija u sezonu 2026./2027. ulazi s novom energijom, novim umjetničkim suradnjama i naslovima koji povezuju njegovu bogatu tradiciju sa suvremenim kazališnim izričajem. „Nova nota Komedije“ tako označava i povratak dobro poznatom domu i početak novog poglavlja koje će Komedija ponovno ispisivati zajedno sa svojom publikom. Sve informacije o programu, predstavama, terminima izvedbi i ulaznicama dostupne su na službenoj internetskoj stranici Kazališta Komedija te na službenim profilima Kazališta na društvenim mrežama Instagram, Facebook i Tik Tok.