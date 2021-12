Oprez, tekst sadrži spoilere!

Film 'Don't look up', kataklizmična Netflixova komedija Adama McKaya s Leonardom DiCaprijem, Jennifer Lawrence i Meryl Streep, posljednjih je dana vrlo popularan u Hrvatskoj. Pronicljivi gledatelji zamijetili su da u jednom od ključnih trenutaka filma komet pada u more u zadarskom kanalu, dok stotine prestrašenih ljudi s Pozdrava suncu promatra početak apokalipse. Zanimljiv detalj podsjetio je na brojne filmove u kojima je Hrvatska, pogotovo njena obala, bila prekrasna kulisa holivudskim hitovima. Već sljedeće godine dolazi nam parodija Nicolasa Cagea u kojoj on glumi samog sebe, koja je većinom snimana u Dubrovniku.

Ipak, Hrvatska je osim zbog prirodnih ljepota u nekim manje razvikanim filmovima završavala kao mjesto u kojem se zbivaju uznemirujuće stvari. Prije 15-ak godina francuski film Vertige (na engleskom preveden kao High Lane) predstavio je Hrvatsku kao zemlju u čijim se divljinama kriju pomahnitali gorštaci koji kasape studente i planinare na Risnjaku.

Ne haraju hrvatskom samo krvoločni divljaci, već i bogate ubojice koji žrtve love po šumama i gorama. Dvanaestero nepoznatih ljudi bude se na čistini. Ne znaju gdje su ni kako su tamo dospjeli. Ne znaju ni da su odabrani za poseban zadatak - lov.

Opis je to horor filma 'The Hunt' iz 2019. godine. Protagoniste u filmu nepoznati ubojice love i ubijaju upravo na nekoj neodređenoj lokaciji u Hrvatskoj. U jednom kadru pojavljuje se čak i zagrebačka registracija.

Hrvatska, točnije Glina i Petrova gora, bile su poprište apokalipse u njemačkoj seriji “Tribes of Europa”, koja je snimana prije razornog potresa na Baniji.