Komičar sprema tužbe: 'Nema snimanja i komentiranja showa'

Kontroverzni komičar Pete Davidson (26) proslavio se u američkom iznimno popularnom showu 'Saturday Night Live', a medijske stupce često puni i svojim burnim ljubavnim životom. Ovog puta puno je prašine podigao svojim pomalo diktatorskim pristupom kada su njegovi nastupi u pitanju. Za jednog komičara, vrlo zabrinjavajuće.

Foto: O'Connor-GG19/Press Association/PIXSELL

Davidson je, naime, uveo u praksu ugovor o tajnosti, kojeg svaki posjetitelj njegovog stand-up nastupa mora potpisati prije ulaska u dvoranu. Pete od publike traži da mobitele i sve naprave s kojima bi mogli snimiti nastup predaju, što je donekle razumljivo, ali kako biste svjedočili humoru Davidsona morat ćete se i obvezati da njegov show nećete komentirati na društvenim mrežama, blogovima ili o njemu na internetu napisati svoje mišljenje. U suprotnom, komičar prijeti milijunskim tužbama.

Am I still allowed to say Pete Davidson is a little bitch?