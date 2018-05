Kompjuter predvidio smrti u osmoj sezoni 'Igre prijestolja'

Znanstvenik koji se bavi podacima osmislio je algoritam koji uz malo pomoći može predvidjeti koji likovi iz popularne serije 'Igra prijestolja' imaju najviše šanse poginuti u nadolazećoj posljednjoj, osmoj sezoni serije. Kako bi došao do rezultata, mnoge je parametre trebao obraditi.

Bostonska tvrtka DataRobot bavi se takozvanim prediktivnim modelima koji u samo djelić sekunde dolaze do postotaka vjerojatnosti za neki događaj. Znanstvenik Taylor Larkin radi tamo i pozabavio se jednim takvim modelom, odnosno algoritmom koji mu je dao vjerojatnosti za pojedine likove 'Igre prijestolja' koji bi nas mogli napustiti u krajnjoj sezoni.

Larkin je pogledao otprilike 2000 profila koji su se nalazili na stranici 'A Wiki of Ice and Fire' te je sustavno kategorizirao sve podatke koje je mogao. Tako je napravio jednu podosta temeljitu arhivu prema kojoj je uspio doći do konačnog odgovora.

Kako bi došao do šansi da lik umre, znanstvenik je pokrenuo svoj algoritam u dobivenoj bazi podataka, koristeći tehnologiju zvanu gradient boosting decision tree.

Popis likova koji nemaju osobito velike šanse vidjeti odjavnu špicu donosimo vam niže u tekstu.

Foto: Promo

Na listi su, silaznim redom, imena likova uz njihove vjerojatnosti da ne prežive:

Daenerys Targaryen – 83.77% Jaime Lannister – 72.91% Tyrion Lannister – 70.76% Bran Stark – 66.02% Cersei Lannister – 60.39% Jon Snow – 58.99% Euron Greyjoy – 54.95% Sansa Stark – 50.28% Arya Stark – 49.04% Gendry – 39.87%

Foto: Promo

Koliko je njegov algoritam bio točan moći ćemo provjeriti 2019. godine kada će nam stići konačna sezona.

A što mislite vi? Slažete li se s predviđanjima? Ne slažete? Javite nam se u komentarima

Tema: FILM