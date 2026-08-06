Konačno razvedeni: Tvrdila je da djeca nemaju što jesti dok on ljubavnici kupuje Rolex

Dugotrajna i medijski eksponirana brakorazvodna parnica velškog glumca Ioana Gruffudda i njegove bivše supruge Alice Evans konačno je gotova nakon što je sudac u Los Angelesu donio odluku kojom se glumcu nalaže povećanje financijske potpore, a glumici produžuje zabrana prilaska jer je godinama podvrgavala glumca i njegovu novu suprugu, Biancu Wallace, sustavnom zlostavljanju i uznemiravanju.

Ova presuda predstavlja vrhunac turbulentnog razdoblja za par koji se razišao 2021. godine, a čiji su se privatni problemi odvijali pred očima javnosti. Njihov razvod, finaliziran 2023., prerastao je u ogorčenu bitku oko skrbništva nad kćerima Ellom (16) i Elsie (12), oko financija i uzajamnih optužbi.

Tijekom devetodnevnog saslušanja, sudac Michael J. Convey razmatrao je financijske sporove koji su ostali neriješeni. Gruffudd, zvijezda filmova "Fantastična četvorka" i "Titanic", tvrdio je da je bivšoj supruzi preplatio oko 400.000 dolara. Međutim, nakon analize dokaza forenzičkih računovođa, sud je utvrdio da stvarna preplata iznosi tek oko 27.000 dolara.

Prema novoj odluci, Gruffudd je obvezan plaćati Alice deset posto svojih bruto prihoda, što iznosi otprilike 1.862 dolara mjesečno, u skladu s njihovim predbračnim ugovorom. Sud je također presudio da 168.000 dolara na štednom računu pripada osobno Evans, iako ju je sudac kritizirao jer taj račun nije prijavila "pravovremeno", što je, kako je naveo, "umanjilo njezin kredibilitet". Evans je tijekom postupka isticala teške financijske poteškoće nakon raspada braka, navodeći da njihove kćeri žive isključivo s njom.

Istovremeno, sudac je potvrdio i produljio postojeću zabranu prilaska protiv Evans na dodatnih pet godina, sve do 2031. U svojoj pisanoj presudi, sudac Convey bio je nedvosmislen u ocjeni njezina ponašanja.

- Prvo i najvažnije, Alice je počinila obiteljsko nasilje nad Ioanom i njegovom suprugom Biancom. Utvrđeno je da je ova kampanja bila nemilosrdna i da se nastavila tijekom cijelog suđenja - napisao je sudac. Dodao je kako unatoč njezinim izjavama o preuzimanju odgovornosti, "mora proći dugo razdoblje bez nasilja prije nego što ovaj sud može zaključiti da je u potpunosti preuzela odgovornost za svoje ponašanje". Ipak, naglasio je da, iako postoji snažan argument da Evans ne bi trebala profitirati od svog nasilja, "naizgled nepravedan rezultat mora biti postignut prema Obiteljskom zakonu i uvjetima predbračnog ugovora".

Unazad pet godina, Evans je gotovo svakodnevno javno iznosila optužbe na račun bivšeg muža. Tvrdila je da je Gruffudd napustio nju i njihove dvije kćeri, a kasnije ga je optužila da ju je tri godine varao s današnjom suprugom Biancom Wallace. Također je tvrdila i kako glumac ne plaća alimentaciju te da je ljubavnici kupovao Rolex dok ona i djeca nisu imale što jesti. Svoju glumačku karijeru je, tvrdi, zapostavila na muževo inzistiranje, kako bi se posvetila obitelji. Nakon razvoda, našla se u teškoj financijskoj situaciji, pa je morala prodati kuću na Beverly Hillsu. Odvjetnica Alice Evans, Janina Verano, tvrdila je da je ponašanje njezine klijentice proizašlo iz teškog razdoblja nakon pandemije i sloma braka.

​- Bio je kraj COVID-a, bila je izolirana, suočavala se s gubitkom braka. Poludjela je, bila je shrvana - izjavila je Verano, dodajući da je Evans sada "na potpuno drugom mjestu" i da je nastavila sa životom.



