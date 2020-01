Kontroverzna Sinead O'Connor stigla bosa: Razgalila je fanove

U intimnom klupskom okruženju zagrebačke Tvornice kulture te sa samo 1200 ulaznica na raspolaganju, na koliko je menadžment kontroverzne irske pjevačice ograničio ovaj događaj, Sinead O'Connor (53) je svoje hitove iz 'zlatnog doba' publici iznijela korektno i profesionalno, a njezina karijera dulja od tri desetljeća omogućuje joj da za potrebe nastupa od 75 minuta, koliko je trajao koncert u Zagrebu, pripremi listu bez puno praznog hoda.

Predstavila je O'Connor, kako to obično i biva na ovakvim turnejama, dio novog materijala no njezini obožavatelji nesumnjivo ipak datiraju iz nekih ranijih vremena.

Prvenstveno iz 90-ih kada je Sinead osvojila svijet svojom interpretacijom Princeove 'Nothing Compares 2 U', za vrijeme čije izvedbe u Tvornici je bilo nemoguće pronaći pored sebe osobu koja taj trenutak nije pokušala ovjekovječiti pametnim telefonom.

Po svom habitusu ipak kantautorica, O'Connor je s godinama nanizala i vlastite uspješnice poput 'The Emperor's New Clothes', 'Three Babies', 'Black Boys On Mopeds', 'Take Me To Church', 'Troy' i drugih, a gotovo sve ih je i s bendom izvela na svom premijernom nastupu u Zagrebu.

Na pozornici se Sinead pojavila bosa i, dojam je bio, dobro raspoložena. Komunikacija s publikom je izostala izuzev kurtoazne zahvale za podršku, ali njezini obožavatelji, među kojima i značajan dio onih vrlo vjernih fanova koji nakon svake pjesme ne kriju svoje oduševljenje vriskom, ionako puno više voli kad O'Connor demonstrira svoj moćan vokal.

Za nekoga s takvim talentom prava je šteta što je Sinead posljednjih godina medijske stupce punila gotovo svime osim svojom glazbenom karijerom.

Javni rat s Madonnom, trganje Papine slike na Saturday Night Live emisiji, prekidanje koncerata, kao i zahtjevi da ju izbrišu s Grammy nominacija koje je često dobivala samo su dio njezinog dobro poznatog 'dosjea' koji je ipak bio previše da bi se zadržala relevantnom u onom najširem mainstream kontekstu, koji ju vjerojatno nije ni privlačio. Prije nepune dvije godine iznenadila je obožavatelje i objavom kako je promijenila vjeru i prešla na islam.

Na društvenim mrežama tada je objavila fotografiju s hidžabom te obavijestila pratitelje da je odsad zovu Shuhada' Davitt. Ipak, početkom 2020. renomirani glazbeni kritičari pišu o njezinom velikom povratku, a Sinead nastupa pod svojim dobro poznatim imenom i sa svojim dobro poznatim hitovima baš kao da 90-e nikad nisu ni prošle.

