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POPULARNA ČUDOVIŠTA

Kontroverzne Labubu lutkice su zaludile svijet, a sad su i na SP-u: FIFA ima posebnu kolekciju!

Piše Zrinka Medak Radić,
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Kontroverzne Labubu lutkice su zaludile svijet, a sad su i na SP-u: FIFA ima posebnu kolekciju!
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Foto: POPMart/Screenshot

Labubu groznica stigla je i na Svjetsko prvenstvo, no ova popularna igračka nije službena maskota

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Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. donosi nacionalni ponos, spektakularne golove i neočekivanog gosta – Labubua. Popularno čudovište oštrih zubi tvrtke Pop Mart postalo je globalni fenomen, a sada ulazi i u svijet nogometa kroz suradnju s FIFA-om. Iako će se plavi monstrum zasigurno viđati na tribinama diljem SAD-a, Meksika i Kanade, on ipak nije službena maskota turnira. Ta uloga pripada drugom trojcu.

Tvrtka Pop Mart, koja stoji iza globalno popularne kolekcije igračaka "THE MONSTERS", udružila je snage s FIFA-om kako bi lansirala posebnu liniju proizvoda "THE MONSTERS × FIFA Series". Ova suradnja predstavlja prvi službeni ulazak Labubua u svijet sporta.

Glavni adut kolekcije je velika vinilna plišana lutka koja prikazuje Labubua odjevenog u nogometni dres, s kopačkama i replikom trofeja Svjetskog prvenstva. Osim glavne lutke, kolekcija uključuje niz predmeta poput privjesaka za ključeve, magneta s otvaračem za boce, kolekcionarskih čaša i malih torbica. "Ovo je prva službena sportska suradnja za THE MONSTERS i oduševljeni smo što je to s FIFA-om", izjavila je Emily Brough iz Pop Mart Americas. "Dovođenjem Labubua na teren slavimo navijačku kulturu, zajedništvo i maštu da sanjamo velike snove."

Labubu, čudovište velikih očiju i istaknutih zubi, djelo je hongkongškog umjetnika Kasinga Lunga, koji ga je osmislio prije desetak godina. Njegova je popularnost eksplodirala posljednjih godina, pretvorivši ga iz nišne igračke u kulturni fenomen. Društvene mreže preplavljene su fotografijama Labubu privjesaka koji vise s torbica, a pomami su pridonijele i brojne poznate osobe. Zvijezda K-popa Lisa iz grupe BLACKPINK javno je priznala svoju opsesiju, dok su s Labubuom viđene i Rihanna te Dua Lipa. Snažan pokazatelj ulaska u nogometni svijet jest i pojavljivanje divovske verzije lika u službenom glazbenom videu FIFA-e za pjesmu "Goals".

Dok će Labubu bez sumnje dominirati društvenim mrežama, službene maskote Svjetskog prvenstva 2026. predstavljaju duh zemalja domaćina. FIFA je predstavila trojac koji će službeno predstavljati turnir: los Maple simbolizira Kanadu, jaguar Zayu predstavlja Meksiko, a bjeloglavi orao Clutch simbol je Sjedinjenih Američkih Država. Iako će se ovaj trojac pojavljivati na službenim događanjima, mnogi predviđaju da bi upravo dlakavo plavo čudovište u nogometnom dresu, iako bez službenog statusa, moglo ukrasti svu pažnju.

 *uz korištenje AI-ja
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