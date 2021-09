Lil Nas X (22) svijetu je postao poznat 2018., kad je s Billyjem Rayom Cyrusom (60) snimio hit 'Old town road', a svojim izdanjima na crvenim tepisima svakako je privlačio pažnju medija. Među zvijezde ga je lansirala popularna pjesma 'Montero (Call Me by Your Name) izdana prije pola godine koja je poharala sve top ljestvice. Pjesma je do danas, u pet mjeseci prikupila 355 milijuna pregleda na YouTube-u.

Reper je sad izdao debitantski album 'Montero', a vrhunski marketing donio mu je milijune fanova u kratkom roku.

Najavljujući svoj debitantski album, reper je na fotografijama nosio protetski trudnički trbuh, jer je htio svoje djelo predstaviti kao svoju bebu. Njegove objave izazivaju oduševljenje i zgražanje, ali svakako uspijeva u onome što je naumio - dobiti svjetsku pažnju.

Na jednoj od posljednjih fotografija na njegovom Instagram profilu, reper pozira potpuno gol okrenut leđima,a rukama si pridržava stražnjicu.

- Jeste li slušali 'Montero' danas?

Lil ima potpuno novi pristup, kao otvoreni homoseksualac u svojim se pjesmama i spotovima koncentrira upravo na gay odnose, seksualnost i ljubav, što do sad u ovakvom formatu nije bilo često viđeno.

Kontroverznim stihovima i video spotovima osvojio je publiku diljem svijeta, a na Instagramu ga prati čak 11 milijuna ljudi.

Podsjetimo, naziv albuma i pjesme 'Montero' također je i reperovo pravo ime, Montero Lamar Hill.