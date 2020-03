Korona je prekinula snimanje najgledanije HRT-ove emisije...

Nedavno je obilježena šezdeseta obljetnica najgledanije televizijske emisije na javnoj televiziji, 'Plodovi zemlje', a sada su su s HRT-a javili kako su zbog pandemije korona virus prestali sa snimanjem.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Tijekom desetljeća emisija je mijenjala imena: Poljoprivredna emisija, Poljoprivredni mozaik, Zemlja i more, a od 1993. nosi naziv Plodovi zemlje. Voditelj i urednik emisije već punih dvadeset godina je Vlatko Grgurić.

Prva epizoda emitirana je 21. prosinca 1958. godine, a ljubitelji su mogli u njoj uživati svake nedjelje u 12:30. Bavila se aktualnim problemima u poljodjelstvu i ribarstvu...

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

No, to nije jedina emisija čija su se snimanja prekinula zbog COVIDA-19. 'Tko želi biti milijunaš', 'Potjera', 'Zvijezde pjevaju' samo su neke od emisija koje su odgođene.. Barem neko vrijeme...

- Emisije 'Potjere' emitirat će se do 2. travnja, a 'Milijunaša' do 30. travnja. Kako sada stvari stoje, pretpostavljamo da nam do kraja sezone slijede reprize. Naime, zasad je nemoguće organizirati nova snimanja dok traju mjere najstrožeg socijalnog distanciranja. U tom smislu naravno da je važno zaštititi ljude koji rade na tim projektima, ali još je važnije osigurati stopostotnu sigurnost natjecateljima - kažu nam s HRT-a.

