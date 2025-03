Kosteliću je supruga Elin velika podrška: 'Ljubav pobjeđuje, a djeca su mi najveće bogatstvo!'

Javnost je šokirala vijest da je Ivica Kostelić (45) pet sati čekao u hladnom moru, udaljen tri kilometra od obale, nakon što je avantura na koju se odlučio pošla po zlu. On se s dvojicom Francuza uputio kajacima do ušća rijeke Bojane na granici s Albanijom, ali ih je jako jugo odnijelo na pučinu. Jedan od Francuza uspio je doći do obale u Albaniji i pozvao pomoć, nakon čega su spasili Kostelića i drugog Francuza.

Nakon što je spašen, crnogorski premijer, Milojko Spajić, na svojim društvenim mrežama napisao je da je Kostelić dobro.

Foto: Vlada Crne Gore

Ivica Kostelić slovi za jedno od najznačajnijih imena za hrvatski sport, a njegova poznata skijaška karijera završila je 2017. godine. Nakon toga Kostelić se upustio u druge sportove, a cijelo vrijeme uz njega je bila i njegova obitelj.

Upornost i sportski duh

Skijanjem se počeo baviti 90-ih godina, a početkom 2000-tih pobijedio je u slalomskoj utrci u Aspenu, čime je postao prvi hrvatski skijaš s pobjedom u svjetskom kupu. Tijekom karijere pratile su ga razne ozlijede te je zbog toga morao odustati od skijanja.

Po završetku skijaške karijere, Kostelić se počeo baviti oceanskim jedrenjem.

Foto: Facebook/Nives Celzijus/kolaz

- Puno sam vremena proveo na moru na Mljetu s obitelji u izoliranom mjestu gdje možeš doći samo brodom. Ocean je strašno mjesto, a uvijek se trebaš suočiti s onim čega se bojiš. Guraš do krajnjih granica, ne možeš stati i otići na večeru u hotel - rekao je prošle godine na Sunset Media Festivalu

Uz oceansko jedrenje, Kostelić se ranije upuštao i u ekstremne ekspedicije kao na Grenlandu gdje je u 18 dana prešao više od 580 kilometara na skijama. Tada se Ivica prisjetio i da je njegov prijatelj ostao bez dijela prsta te je rekao da tako nešto nikada ne bi ponovio.

Foto: Pčelarko Omoti/Facebook

Ljubav s Islanđankom

Mnoge ozlijede pratile su Kostelića kroz njegovu sportsku karijeru, ali podrška u svemu bila je njegova supruga, Islanđanka Elin s kojom ima četvero djece. Prije nekoliko mjeseci ispričao je što je tajna njihovog skladnog braka.

- Pa ljubav valjda, prije svega. I naravno onda međusobno razumijevanje i uvažavanje, fleksibilnost i kompromis. Apsolutno svi znamo da to nije lako, ali ljubav na kraju pobjeđuje - rekao je Kostelić u InMagazinu prije nekoliko mjeseci.

Njegova supruga prije se prezivala Arnarsdottir, a ona i Ivica upoznali su se početkom 2006. godine kada je on trenirao skijanje, kojim se i ona tada bavila. Brzo su se zaljubili, a ona je već ljeto nakon došla posjetiti njega i njegovu obitelj na Mljet.

Par se vjenčao 2014. godine u Markovoj crkvi u Zagrebu, a kako se Elin zbližila s Ivičinom obitelji, Janica joj je bila vjenčana kuma. Ivici je kum bio njegov kolega, Natko Zrnčić-Dim. Iste godine dobili su i svog prvog sina, Ivana, a godinu nakon toga i Leona. Početkom 2020. godine dobili su i blizanke, Janu i Katu.

ARHIVA - 2014. Zagreb: Vjen?anje Ivice Kosteli?a i Elin u crkvi svetog Marka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kostelića se očinstvo dojmilo, ali priznao je da nije bilo lako.

- Mislim da su djeca najveće bogatstvo. Što se tiče očinstva, za eventualne promjene je vjerojatno najbolje upitati moju okolinu, ali ono što sam primjećujem je manja sklonost riskiranju nego prije - rekao je.

Elin je u jednom radijskom intervjuu ispričala kakva je razlika među ženama u Hrvatskoj i na Islandu.

- Žene u Hrvatskoj su više posvećene obitelji, više su doma i spremne su biti doma. Njima nije nikakva frka da kuhaju ručak, čuvaju djecu... Na Islandu je najnormalnije da žena radi kad je trudna i 36 tjedana. S druge strane, najnormalnije je da i muž uzima porodiljni dopust i čuva bebu - ispričala je.