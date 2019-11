Kourtney davala izjavu, a Kim ju prekinula: 'Spasila sam te!'

Već mjesecima rastu tenzije među sestrama Kourtney (40) i Kim Kardashian (39). Nekoliko puta su se bez ustručavanja posvađale pred kamerama u svom showu 'Keeping Up With The Kardashians'. Napetost u njihovom odnosu primijetila se i na crvenom tepihu dodjele nagrada 'People's Choice Awards' u Los Angelesu.

Na svečanu dodjelu nagrada došle su Khloe, Kim i Kourtney te njihova momagerica Kris Jenner, a voditeljica Giuliana Rancic ih je upitala što su odjenule i usmjerila mikrofon prema Kourtney, prenosi Daily Mail.

- Nisam planirala ovo...Naeem Khan? Tako se izgovara? - započela je Kourtney, a Kim ju je ubrzo prekinula.

- Jedino je važno da sve nosimo KKW Diamonds parfem. To sve nosimo - rekla je Kim i tako reklamirala svoju novu liniju parfema, a potom je odbrusila sestri.

- Spasila sam te budući da nisi znala kojeg dizajnera nosiš - rekla je Kim Kourtney.

- Ne, u pitanju je Naeem Khan. Samo nisam znala kako se izgovara - rekla joj je Kourtney, a potom nestala iz kadra i prepustila intervju sestrama i mami.

