Kourtney je počela ćelaviti, a Kim ju želi otjerati u bolnicu

Reality zvijezda Kim Kardashian (38) u jednom od isječaka 17. sezone reality showa 'Keeping up with the Kardashians' zaprepastila se kada je vidjela kako njezina sestra Kourtney (40) počinje ćelaviti, odnosno na vrhu glave nedostaje joj kose, prenosi Daily Mail.

Foto: youtube/screenshot

- Ćelava si. Moraš odmah ići u bolnicu - rekla joj je Kim.

Kourtney je mirno odgovorila kako ne želi u bolnicu i zaklela se kako je 'šteta' nastala zbog ekstenzija konjskog repa koje su bile umotane u kožnu čipku, a koje je u veljači donirala.

Foto: youtube/screenshot

- Bilo je toliko usko da mi je došlo da se udarim po glavi - kaže Kourtney, a oslonila se na frizera Andrewa Fitzmonsa, koji i drugim zvijezdama često radi ekstenzije i perike. 17. sezona emisije 'Keeping up with the Kardashians' obećava mnoge scene koje će gledatelje preplašiti, između ostalih i scenu u kojoj je majka Kardashianki Kris Jenner (63) ozlijedila vrat i rekla: 'Hitna pomoć je na putu', a premijera počinje u nedjelju.

Foto: Instagram

Klan Kardashian-Jenner osvojio je nominacije za četiri nagrade, uključujući na nagradu za najbolji reality show, uključujući People's Choice nagradu. Khloe i Kim također će se natjecati za najbolju reality zvijezdu, a Kim je već i proglašena zvijezdom s najboljim stilom.

Foto: Instagram

Obitelj Kardashian najpoznatija je reality obitelj na svijetu, a najviše slave donio im je upravo ovaj show koji se emitira na televizijskom programu E! Entertainment TV, u kojoj se najpoznatija Kardashianka Kim pojavljuje sa svojom obitelji. Počinje 17. epizoda, a njihova popularnost i dalje ne jenjava.

POGLEDAJTE VIDEO: