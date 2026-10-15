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Kourtney Kardashian šokirala: 'Jednom sam se upiškila u autu'

Piše Maša Mai Čigir,
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Kourtney Kardashian šokirala: 'Jednom sam se upiškila u autu'
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Najstarija sestra Kardashian otkrila je kako je jednom prilikom, zbog gužve na autocesti, nuždu obavila u automobilu

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Kourtney Kardashian prisjetila se da je jednom, dok je bila zaglavljena u prometu na autocesti, jednostavno obavila nuždu na sjedalu automobila. Kako je ispričala sestri Kim u novoj epizodi serije The Kardashians, prije toga popila je sedam ledenih čajeva, a nije mogla sići s autoceste i potražiti zahod.

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Foto: Instagram/Ida Solbakken

Nezgoda se dogodila prije mnogo godina, a Kourtney je nakon što je obavila nuždu nastavila sa svojim obavezama. Otišla je u Smooch, dječji butik koji je nekoliko godina vodila s majkom Kris Jenner, jer je ondje trebala odraditi smjenu. U trgovini se očistila, donje rublje je bacila, ali ostatak dana provela je u istoj odjeći.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
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Njena nezgoda ponovno je došla na repertoar dok su Kourtney i njen suprug Travis Barker odveli Landona Barkera u ured za vozačke dozvole. Landon je ondje pokušao po drugi put položiti vozački ispit, nakon što nije uspio na prvom pokušaju prikazanom u prethodnoj epizodi. Kourtney je pritom govorila o svom prvom automobilu, crnom BMW-u, i priznala da je u tom razdoblju imala dvije prometne nesreće. Obje je, rekla je, sama skrivila, a automobil je završio uništen.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
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Unatoč tim nezgodama, Kourtney se danas smatra vrlo dobrom vozačicom. Njezina obitelj, međutim, ne dijeli to mišljenje. U zasebnim razgovorima za emisiju Kris, Kim, Khloé, Kendall i Kylie Jenner složile su se da je upravo Kourtney najlošija vozačica u obitelji.

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Kris je podsjetila na nesreće s njezinim prvim automobilom i rekla kako misli da Travis više ne želi ni sjesti s njom u automobil. Khloé je opisala Kourtneyin stil vožnje kao stalno kočenje pa kretanje, zbog čega bi se i putniku moglo zavrtjeti. Kendall je rekla da je s njom doživjela mnogo zastrašujućih trenutaka, a Kim smatra da Kourtney za volanom ne obraća dovoljno pozornosti.

Foto: Instagram

*uz korištenje AI-ja

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