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Kraj Exita u Srbiji? Organizatori: 'Festival je de facto zabranjen'

Piše HINA,
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Kraj Exita u Srbiji? Organizatori: 'Festival je de facto zabranjen'
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Foto: Amir Hamzagic
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Na dan kad je prethodnih 26 godina počinjao Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, organizatori su istaknuli da ove godine nema atmosfere po kojoj su Novi Sad i Srbija bili prepoznatljivi u svijetu

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Organizatori novosadskog glazbenog festivala Exit priopćili su u četvrtak da je ta manifestacija de facto zabranjena u Srbiji zbog potpore studentskim prosvjedima.

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Na dan kad je prethodnih 26 godina počinjao Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, organizatori su istaknuli da ove godine nema festivalske atmosfere po kojoj su Novi Sad i Srbija bili prepoznatljivi u svijetu.

Foto: promo

Exit ne počinje 'jer su kapije slobode u ovoj zemlji trenutno zatvorene', stoji u priopćenju. Festival će se ponovno održavati na Petrovaradinskoj tvrđavi 'kad svi zajedno vratimo slobodu u našu zemlju'.

Organizatori tvrde da je festival, nakon što je javno podupro višemjesečne studentske prosvjede, ostao bez javnog sufinanciranja na republičkoj, pokrajinskoj i lokalnoj razini.

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Exit je prošle godine, na jubilarnom 25. izdanju, najavio da će to biti posljednji festival 'u ovakvoj Srbiji' jer ne pristaje na pritiske zbog potpore studentima.

Osnovan 2000. iz studentskog pokreta koji je sudjelovao u prosvjedima protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića, Exit je u više od dva desetljeća prerastao u jedan od najpoznatijih europskih glazbenih festivala s oko 200.000 posjetitelja godišnje.

Organizatori su naveli da će se Exit ove godine održavati na više međunarodnih lokacija, među kojima su Crna Gora, Malta i Egipat.

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Foto: Amir Hamzagic

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