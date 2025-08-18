Kraj jedne ere televizije: Pippo je spriječio veliki incident prije 30 godina, otkrio brojne talente

Italija je utihnula. U 89. godini života, u rimskoj bolnici, ugasio se život Pippa Bauda, čovjeka koji nije bio samo voditelj – on je bio sama televizija. Njegovim odlaskom 16. kolovoza, zatvoreno je poglavlje jedne ere talijanske kulture, ostavljajući prazninu koja se osjeća kao kraj povijesti. Za generacije Talijana, Baudo je bio umirujuća prisutnost, glas koji je u njihove domove donosio glazbu, glamur i emocije tijekom više od šest desetljeća.

Rođen kao Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo 7. lipnja 1936. u sicilijanskom mjestu Militello in Val di Catania, Pippo je bio predodređen za pravo, diplomiravši na Sveučilištu u Cataniji. Ipak, pozornica ga je zvala glasnije od sudnice. Njegova strast prema zabavi odvela ga je od uloge pijanista u orkestru Moonlight do prvog pojavljivanja na televiziji 1959. godine. Pravu slavu stekao je 1966. kao voditelj glazbene emisije "Settevoci", čime je započeo njegov nezaustavljivi uspon do statusa nacionalne ikone.

"Gospodin Sanremo": Vladar Najveće Talijanske Pozornice

Iako je vodio nebrojene emisije koje su postale dio kolektivne mašte, poput "Domenica In" i "Fantastico", ime Pippa Bauda neraskidivo je vezano uz Festival di Sanremo. S rekordnih 13 izdanja koje je vodio između 1968. i 2008. godine, često i kao umjetnički direktor, Baudo je postao sinonim za festival. Pretvorio ga je iz glazbenog natjecanja u nacionalni ritual, majstorski balansirajući između glazbe, televizijskog spektakla i javnog mnijenja.

Foto: Profimedia

Njegova prisutnost na pozornici Teatra Ariston bila je legendarna. Tijekom otvaranja festivala 1995. godine, dogodio se dramatičan trenutak kada se muškarac, Pino Pagano, popeo na galeriju prijeteći samoubojstvom. Usred kaosa, Baudo je osobno, smirenim glasom, uvjerio čovjeka da odustane, zaradivši ovacije publike i zacementiravši svoj status heroja nacije.

No, njegova najveća ostavština sa Sanrema su karijere koje je stvorio. Imao je nepogrešiv instinkt za prepoznavanje talenta, dajući priliku mladim umjetnicima koji će osvojiti svijet. Eros Ramazzotti, Laura Pausini i Andrea Bocelli samo su neka od imena kojima je Baudo bio ključna odskočna daska. "Stvorio si nas; danas smo svi tužni", napisala je pjevačica Giorgia, čiji je odnos s Baudom bio iznimno blizak. Grupa Jalisse otkrila je kako im je upravo on savjetovao da pjesmu "Fiumi di parole" završe visokom notom koja im je donijela pobjedu.

Više od voditelja

Pippo Baudo, poznat i pod nadimkom "Superpippo", redefinirao je ulogu televizijskog voditelja. Svojom toplom karizmom, oštrim umom i nepokolebljivom scenskom prisutnošću, postao je kulturni vodič Italije. Nije samo zabavljao, već je i educirao i spajao generacije. Bio je inovator koji je anticipirao trendove i među prvima koristio nove tehnologije na televiziji.

Njegov utjecaj sezao je i izvan malih ekrana. Bio je umjetnički direktor i predsjednik Teatro Stabile di Catania, a okušao se i kao uspješan tekstopisac. Njegova svestranost i predanost radu donijeli su mu 2021. godine titulu Viteza Velikog križa Reda za zasluge Talijanske Republike, najviše državno odlikovanje.

Foto: Stefano Spaziani

Iza kulisa, njegov privatni život bio je jednako ispunjen. Iz braka s Angelom Lippi dobio je kćer Tizianu, dok je sina Alessandra, rođenog 1962., pravno priznao tek 1996. godine. Njegov brak s opernom divom Katiom Ricciarelli, koji je trajao od 1986. do 2004., bio je pod stalnom lupom javnosti. Unatoč burnom razlazu, Ricciarelli se od njega oprostila dirljivim riječima: "Ne možete zaboraviti 18 godina zajedničkog života. Bez obzira na to kako je završilo, vjenčali smo se iz ljubavi. Pippo je bio broj jedan."

Jednoglasni oproštaj nacije

Vijest o njegovoj smrti izazvala je val tuge diljem Italije. Od predsjednika do kolega, svi su se složili u jednom – otišao je najveći. Predsjednik Sergio Mattarella istaknuo je njegovu "profesionalnost, kulturu i izvanrednu sposobnost da interpretira ukuse talijanskih gledatelja". Premijerka Giorgia Meloni zahvalila mu je na "emocijama, osmijesima i nezaboravnim trenucima".

Rijeka sjećanja potekla je iz svijeta glazbe i zabave. "Osobno mu mnogo dugujem. Pomogao mi je prebroditi krizu početkom 80-ih", napisao je Gianni Morandi. Al Bano je bio jasan: "Bio mi je sve." Glumac Alessandro Gassmann oprostio se od "posljednjeg voditelja jedne ere, gdje su postojali otmjenost i kultura".

Pippo Baudo jednom je rekao da "televizija bez publike ne postoji". Danas se ta rečenica može obrnuti: Italiju je teško zamisliti bez Pippa Bauda. Njegov pogreb održat će se 20. kolovoza u njegovom rodnom Militellu, gdje će se Sicilija i cijela Italija posljednji put oprostiti od svog kralja.