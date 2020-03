Kraj serije Uvod u anatomiju? 'Uvjeren sam da je gotovo...'

Zvijezda popularne serije 'Uvod u anatomiju', Giacomo Gianniotti (30) dao je naslutiti kako se seriji bliži kraj. Glumac koji je u seriji utjelovio dr. Andrewa DeLuca u intervjuu za US Weekly prilično je uvjeren da će se nakon 17. sezone serija prestati snimati.

- Trenutačno imam još jednu sezonu snimljenu i prilično sam uvjeren da će se nakon toga serija završiti. To sam saznao tijekom razgovora s nekim ljudima - otkrio je glumac.

Foto: Privatni album

No, jasno je dao do znanja kako se to može i promijeniti s obzirom na to koliko ljudi vole gore navedenu seriju. Dodao je kako se u seriji često dotiču političkih tema te kako u svijetu ima puno malih ljudi čiji se glas daleko ne čuje.

Foto: Promo

Brojni obožavatelji razočarani su ovom odlukom jer su, kako pišu, odrasli uz ovu seriju.

- Iskreno, nisam razmišljao o tome da će ova serija jednog dana ugledati kraj. Tužan sam zbog toga. Molim vas, ne radite to - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

