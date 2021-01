Lokalna radiopostaja dala je 1947. priliku 12-godišnjem Elvisu da pjeva uživo, a on ih je odbio jer se sramio. S 19 godina otišao je na audiciju za gospel kvartet The Songfellows i bio odbijen. Detalji su to iz života Elvisa Presleyja koji bi 8. siječnja slavio 86. rođendan. Lokalni DJ puštao je Elvisovu “That’s All Right” čak 13 puta u jednom danu i nije uspio uvjeriti slušatelje da je Elvis bijelac.

Kad je 1956. gostovao u TV emisiji, voditelj je savjetovao Elvisu da nastupi bez gitare. Navodno mu je rekao: “Neka te vide, sine”. Elvis je tad vrtio kukovima i razbjesnio javnost pa su ga nazvali Elvis The Pelvis. Kasnije mu je bilo zabranjeno da na nastupima vrti kukovima, a Elvis je u znak protesta na pozornici vrtio prstom. U to vrijeme, krajem 1959., u Njemačkoj je upoznao buduću suprugu, tad 14-godišnju Priscillu Beaulieu. Oženio se njome osam godina kasnije. Njihovo jedino dijete, kći Lisa Marie, kasnije se udala za Michaela Jacksona i glumca Nicholasa Cagea. Obojica su bila opsjednuta Elvisom. Cage je, navodno, bio jedini izvan najuže obitelji koji je ikad vidio Elvisovu spavaću sobu u Gracelandu. Priscilla se teško nosila s njegovom popularnošću.

– Ne samo da sam ga morala dijeliti sa svijetom nego nisam ni imala svoj život, a on se prema meni ponašao kao da sam mu kućni ljubimac. Voljela sam ga, ali osjetila sam slobodu tek poslije razvoda - govorila je kasnije Priscilla.

Ipak, dok je trajala idila, ponosila se njegovim uspjesima. Često je govorila kako je njegov hit “It’s Now Or Never” iz 1960. inspirirao zatvorenika koji ga je čuo na zakletvu da će i on početi glazbenu karijeru nakon što odsluži kaznu. Bio je to Barry White kojeg su osudili na četiri mjeseca zatvora zbog krađe guma. Elvis je bio blizak prijatelj s Johnnyjem Cashom i njih dvojica su često jedan drugog imitirala. Kraljeva popularnost počela je blijedjeti 60-ih, kad su mu tron opasno ugrozili Beatlesi, Rolling Stonesi...

Da nešto hitno treba promijeniti, shvatio je kad je prošao ulicama L.A.-a, a nitko mu nije prišao. Navodno je, zbog antiratnih stavova slavnog beatlesovca, htio istući Johna Lennona, a ovaj ga je obožavao. Lennon se čak i odijevao poput Elvisa. Priscilla se silno protivila takvim Elvisovim stavovima. U braku je bila sve nesretnija. Javnost je “zgrozio” podatak da je suprug nikad nije vidio bez šminke.

– Kad smo bili zajedno, uvijek sam imala barem malo šminke. Barem maskaru. Njemu se to sviđalo. Nikad me nije gledao kako se odijevam, zanimao ga je samo krajnji proizvod. Istodobno, volio je sa mnom ići u kupnju i birati mi haljine. Bio je okružen najljepšim djevojkama, to je cijena koju sam platila - pričala je Priscilla.

Godine 1975. nastupili su ozbiljni zdravstveni problemi, dijabetes, gastritis, droga o kojoj je Elvis postao ovisan. U travnju 1977. imao je srčani udar, ali nije promijenio način života. Pao je u duboku komu 16. kolovoza 1977. zbog prevelike količine droge. Liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Elvis je još za života postao legenda potukavši sve rekorde: u dvadesetak godina rada objavio je 97 ploča, a na vrhovima top lista proveo je čak 996 tjedana. Zbog toga je ispaštao privatni život. Pet godina prije Elvisove smrti par je podnio papire za rastavu. Priscilla je tad rekla kako se nisu rastali jer ga je prestala voljela nego zato što je htjela živjeti svoj život i upoznati svijet.