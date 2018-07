Kralj mora je pred nama: Prava borba za tron tek će otpočeti

Prošlog nam je tjedna Warner Bros napokon malo 'zagolicao maštu' svojim posterom za njihov nadolazeći film o kralju podmorja, 'Aquamanu'. Istoimenog smo heroja vidjeli već i u filmu 'Liga pravde' koji nije osobito dobro primljen bio u kinima.

Iako nije bilo osobito velikih prigovora na samog Momou, niti na njegovog lika, prigovaralo se gotovo na sve ostalo u tom filmu. Čini se kako su u Warneru prihvatili kritike te nam, sudeći po prvom foršpanu, u stvari dali film kojeg ćemo rado pamtiti, za razliku od gore spomenutog.

Foto: Twitter/Screenshot

Ključna rečenica iz filma - 'Home is Calling', odnosno 'Dom zaziva', očigledno insinuira na to da ćemo gledati borbu za prijestolje, to jest građanski rat u Atlantisu. A kako možemo vidjeti u prvom videu, u sve to umiješat će se i podosta opasan neprijatelj, Black Manta.

Pogledajte prvi odličan foršpan

U filmu Jason Momoa reprizira svoju ulogu Arthura Curryja, prijestolonasljednika za titulu kralja mora. Uz njega gledamo i negativca Ocean Mastera, njegovog polubrata, kojeg glumi Patrick Wilson. Buduću kraljicu Meru glumi Amber Heard, dok je Aquamanovog saveznika, Nuidisa Vulka, odglumio Willem Dafoe.

Foto: Facebook/Screenshot

U kraćim ulogama našli su se i Nicole Kidman te Temuera Morrison koji glume Aquamanove roditelje, kraljicu Atlannu i Thomasa Curryja, a Dolph Lundgren je kralj Nereus, vladar jedne od podvodnih nacija. Opakog negativca u filmu, Black Mantu, glumi Yahya Abdul-Mateen II, dok je Djimon Hounsou uzeo ulogu The FIsherman Kinga, kralja druge od sedam podvodnih nacija. James Wan režira svojom sposobnom rukom, po scenariju šestero autora.

'Aquaman' bi se u kinima trebao pojaviti 21. prosinca ove godine.

Tema: FILM