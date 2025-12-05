Obavijesti

Kraljevska djeca zajedno u javnosti nakon šest mjeseci: Pratila Kate Middleton na misu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Chris Jackson

Princ George, princeza Charlotte i princ Louis ponovno su se zajedno pojavili u javnosti, i to prvi put nakon lipnja. Pridružili su se svojoj majci, princezi Kate Middleton, na njezinoj godišnjoj božićnoj službi

Princ George, princeza Charlotte i princ Louis ponovno su se zajedno pojavili u javnosti, i to prvi put nakon lipnja, kada su sudjelovali na tradicionalnoj ceremoniji Trooping the Colour. Ovaj put kraljevski su se mališani pridružili svojoj majci, princezi Kate Middleton, na njezinoj godišnjoj božićnoj službi „Together at Christmas“ u Westminsterskoj opatiji u Londonu.

Na događaj su stigli u pratnji princa Williama, dok je Kate ranije došla u opatiju kako bi pozdravila uzvanike, izvođače i volontere. Obitelj je modno bila usklađena u zelenim i plavim tonovima, Georgeova kravata savršeno se slagala s maminoj tamnozelenoj kaputi-haljini, piše People.

'Together At Christmas' Carol Service
Foto: Chris Jackson

George (12) i Louis (7) nosili su odijela poput svog oca, dok se desetogodišnja Charlotte istaknula elegantnom tamnoplavom haljinom čiji je izrez podsjećao na jedan od nedavnih Kateinih svečanih outfita.

Tijekom službe djeca su se pridružila okupljenima u držanju upaljenih svijeća za vrijeme glazbenog nastupa, što je izazvalo mnogo simpatija među posjetiteljima.

Iako se princ George, princeza Charlotte i princ Louis pojavljuju u javnosti samo nekoliko puta godišnje, njihova su pojavljivanja uvijek medijski vrlo popraćena. Posljednjih mjeseci ipak su imali nekoliko značajnijih izlazaka: George je debitirao na Festivalu sjećanja u Royal Albert Hallu, a Charlotte i George gledali su Wimbledon sa svojim roditeljima. Charlotte je krajem ljeta prisustvovala i finalu UEFA Women’s EURO 2025 s princom Williamom.

'Together at Christmas' carol service at Westminster Abbey, in London
Foto: Isabel Infantes

Ovo nije prvi put da djeca sudjeluju u Kateinoj božićnoj službi. George i Charlotte pridružili su se obiteljskoj tradiciji 2022., dok se Louis priključio godinu kasnije. Princeza Kate pokrenula je „Together at Christmas“ 2021. kao zahvalnicu svima koji su tijekom pandemije pomogli svojim zajednicama, a događaj je od tada postao stalni dio kraljevskog kalendara.

Trojac će se najvjerojatnije ponovno pojaviti u javnosti na Božić, kada kraljevska obitelj tradicionalno odlazi na jutarnju misu te pozdravlja okupljene građane. Djeca pritom često dobiju male poklone od obožavatelja — plišane igračke, bombone i cvijeće.

