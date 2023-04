Kraljevska insajderica: 'Mislim da će Harryju krunidba kralja Charlesa biti poput noćne more'

Kraljevska insajderica Tessa Dunlop (49) u utorak je predstavila knjigu 'Elizabeth & Phillip: A Story of Young Love, Marriage and Monarchy', koju su mnogi željno čekali zbog njezina razmišljanja o princu Harryju (38) i protokolu vezanom za krunidbu kralja Charlesa III. (74).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iskreno, mislim da će to biti pomalo nalik noćnoj mori za njega - rekla je Dunlop na početku razgovora za US magazin i dodala koliko je stresa uočeno na princu Harryu na posljednjem susretu s kraljevskom obitelji.

Foto: PROFIMEDIA

- Promatrala sam njegov govor tijela tog dana kada je kraljica Elizabeta pokopana i bilo je jasno koliko mu nije ugodno u vlastitoj koži - objasnila je.

Prošlog je tjedna Buckinghamska palača navela kako će 6. svibnja na krunidbu kralja Charlesa stići Harry, no bez Meghan Markle. Dunlop je izjavila kako bi to mogao biti veliki problem za vojvodu od Sussexa jer se inače oslanja na podršku supruge.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION

- Očito je da se jako oslanja na nju. Vidljivo je koliko su povezani. Oboje su imali teška djetinjstva i pronašli utočište jedno u drugome. No, on sada dolazi sam. To znači da će još više biti izložen. K tome će i sjediti dalje od užeg kruga obitelji i osjećati se izolirano - navela je.

Također, rekla je kako je saznala da je vladala velika zabrinutost za dolazak Meghan Markle zbog troškova njezine zaštite, s obzirom na to da je omražena od većeg dijela javnosti.

- Insajder mi je otkrio kako su imali velikih problema oko organizacije osiguranja koje bi bilo iznimno skupocjeno, no onda se saznalo da Meghan neće doći - otkrila je Dunlop.

Najčitaniji članci