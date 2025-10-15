Kraljevska obitelj obožavala ju je na početku, a danas rade sve da se potpuno udalje od nje...

Sarah Margaret Ferguson, vojvotkinja od Yorka, rođena je 15. listopada 1959. godine u Londonu. Zanimljivo, Sarah i princ Andrew su daleki rođaci, obzirom da oboje imaju aristokratsko podrijetlo. Odrasla je u obitelji koju je jednom prilikom opisala kao "seosko plemstvo koje je nešto imućnije". Školovanje ju nije pretjerano zanimalo, no bila je talentirana za tenis i plivanje. Bavila se i skijanjem, a nakon srednje škole je radila jedno vrijeme kao konobarica. Nakon što je završila tečaj na jednom sveučilištu, zaposlila se u umjetničkoj galeriji. Karijeru je nastavila u tvrtkama za odnose s javnošću u Londonu. Prije nego što je ušla u kraljevsku obitelj, Sarah je imala dvije duže veze. Paddy McNally bio je jedna od njezinih velikih ljubavi i 20 godina stariji od Ferguson.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Princa Andrewa poznaje još otkako je bila djevojčica jer su njezini roditelji bili bliski s kraljevskom obitelji te su se kretali u istim krugovima. U ožujku 1986. godine par je objavio zaruke nakon godinu dana veze. Princ je zaručnički prsten sam osmislio, a na njemu je bilo deset dijamanata koji su okružili burmanski rubin. Odabrao je rubin crvene boje zbog njezine kose. Ferguson je bila prihvaćena u kraljevskoj obitelji od samih početaka, a brojni kraljevski eksperti isticali su kako je bila potpuna suprotnost princezi Diani. Sarah i Andrew vjenčali su se u Westminsterskoj opatiji 23. srpnja 1986.

Mediji su joj se rugali

Vojvoda i vojvotkinja od Yorka zajedno su bili na brojnim turnejama predstavljajući kraljevsku obitelj, a mediji su pratili svaki njihov korak. Sarah je prvu kćer, princezu Beatrice, rodila 1988., a dvije godine kasnije na svijet je stigla i princeza Eugenie. Ferguson su mediji oštro kritizirali jer je nakon rođenja starije kćeri otišla sa suprugom na turneju po Australiji.

Mediji ju nisu mazili tijekom čitavog braka. Prozivali su je zbog težine te su je izrugivali, a ona je kasnije ispričala kako je zbog toga izgubila samopouzdanje te je imala poremećaje u prehrani.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Brak s Andrewom nije bio blistav. Prema navodima kraljevskih biografa, supružnici su se viđali tek 40 dana godišnje zbog njegovih obaveza. Sarah je do 1991. godine shvatila koliko je težak život u kraljevskoj obitelji, a stvari su se pogoršale nakon što su britanski tabloidi objavili fotografije na kojima izgleda blisko s teksaškim milijunašem Steveom Wyattom. Andrew i Sarah su 1992. godine objavili da se razilaze. Kraljevska palača je u službenoj izjavi navela kako vojvotkinja više neće obnašati kraljevske dužnosti te da se obitelj potpuno ograđuje od njezinih postupaka.

Ferguson je u narednim godinama zbog svojih veza bila pod povećalom medija, a u jednom trenutku je dobila i žustru poruku od kraljičine sestre, princeze Margaret.

- Više si osramotila obitelj nego što sam ikada mogla zamisliti - kratka je bila Margaret.

Prepucavanje zbog novca

Sredinom 90-ih objavljeno je kako su se Andrew i Sarah pomirili, no par je odbacio ta nagađanja. Nastavili su se prepucavati putem medija, uglavnom zbog novaca za koji je ona govorila da nije dovoljan. Dobila je oko 15.000 funti godišnje u brakorazvodnoj parnici, no kasnije je otkriveno kako joj je kraljica kupila kuću vrijednu 500.000 funti u kojoj stanuje s djecom te da je dobila oko 350.000 funti u gotovini. S bivšim suprugom je imala zajedničko skrbništvo nad kćerima. Kraljevska obitelj izbjegavala ju je u širokom luku godinama, sve do 2023. kada se prvi put nakon 1992. godine pojavila na službenoj obiteljskoj večeri.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Godinama je bila tema medija zbog financijskih problema i dugova koji su vrtoglavo rasli. U ožujku 2011. godine je objavljeno kako ju je Jeffrey Epstein, osuđeni seksualni prijestupnik, spasio od bankrota. Upravo zbog povezanosti s Epsteinom, princ Andrew je prestao obnašati kraljevske dužnosti još 2019. godine. Prije nekoliko dana je objavljeno i kako prinčev brat, kralj Charles, radi sve kako bi se što više ogradio od bratovih postupaka. On i Sarah navodno neće biti na tradicionalnoj božićnoj večeri kraljevske obitelji, a prema pisanju britanskih medija, ona je posljednjih godina uz njega u teškim trenucima.

Ferguson je imala nekoliko loših situacija sa zdravljem. Borila se s rakom dojke, a imala je i rak kože.

Ferguson je i dalje meta medija zbog povezanosti s kraljevskom obitelji. U početku su ju svi obožavali jer je djelovala puno ležernije od princeze Diane, izgledalo je kao da ju nije briga što će obući i uvijek je bila vesela te spremna na zabavu. Tijekom godina se to itekako promijenilo, a svako malo u javnost cure neugodni detalji njezina braka.