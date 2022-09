Kraljevska stručnjakinja: Harry i William nikad se neće pomiriti

Princ William jednostavno ne može oprostiti princu Harryju zbog načina na koji se ponaša. Uvijek je mislio da će mu brat biti podrška, tvrdi stručnjakinja za kraljevsku obitelj.

Katie Nicholl, autorica knjige The New Royals - Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, ustvrdila je da novi princ od Walesa (40) vjerojatno neće dopustiti da prošlost bude prošlost - usprkos zajedničkoj obavljanju dužnosti s Harryem, vojvodom od Sussexa (38), tijekom šetnje Windsorom nakon kraljičine smrti.

- Uvijek je mislio da će mu Harry biti podrška, a sada sve radi sam. Hvala bogu da ima Kate uz sebe - dodala je autorica.

U knjizi, koja će uskoro biti objavljena o Tvrtci (The Firm - kako se nazivaju svi poslovi Kraljevske obitelji, a sam naziv potječe od kralja Georgea VI koji je izjavio: 'Mi nismo obitelj. Mi smo tvrtka.'), gospođa Nicholl govori o sve dubljoj podjeli između Sussexovih i ostalih članova kraljevske obitelji nakon što su Harry i supruga Meghan Markle odlučili odstupiti s mjesta starijih članova kraljevske obitelji i započeti novi život u SAD-u u 2020.

Također je rekla da 'samim postojanjem' ona i Harry 'remete dinamiku hijerarhije' nakon što su odstupili s mjesta starijih članova kraljevske obitelji piše Daily Mail.

