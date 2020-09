Kraljica Elizabeta poništila je odličje Harveyju Weinsteinu

Osuđeni seksualni predator Harvey Weinstein imao je odličje počasnog zapovjednika civilnog ogranka najodličnijeg reda Britanskog Carstva već punih 16 godina, no tome je došao kraj. Elizabeta II. promijenila je odluku.

<p>Nakon što je The New York Times objavio priču u kojoj su otkrili kako holivudski moćnik, producent <strong>Harvey Weinstein</strong> (67) već 30 godina zlostavlja žene, a s njih osam se nagodio kako bi sve zataškao, vlastita ga je produkcijska kuća The Weinstein Company otpustila, a supruga ga je ostavila. Seksualni predator nakon toga je i osuđen na zatvorsku kaznu od 23 godine, koju trenutačno služi. </p><p>Za seksualno zlostavljanje optužilo ga je preko 80 žena, a neke tvrde da ih je silovao. Žrtve su mu bile i <strong>Gwyneth Paltrow</strong>, <strong>Angelina Jolie</strong>, <strong>Judith Godreche</strong>, <strong>Katherine Kendall</strong>, <strong>Emma de Caunes</strong>, <strong>Cara Delevingne</strong>, <strong>Ashley Judd</strong>, <strong>Lea Seydoux</strong>, <strong>Mira Sorvino</strong> i <strong>Florence Darel...</strong></p><p>Istovremeno, Weinstein već 16 godina ponosno nosi odličje počasnog zapovjednika civilnog ogranka najodličnijeg reda Britanskog Carstva, koje mu je dodijelila kraljica <strong>Elizabeta II</strong>. Ipak, tome je sad došao kraj. </p><p>- Kraljica je naredila da imenovanje Harveya Weinsteina za počasnog zapovjednika civilnog ogranka najodličnijeg reda Britanskog Carstva, od 29. siječnja 2004., bude odmah otkazano i poništeno - stoji u službenoj objavi monarhije. </p>