U BRAKU SU BILI 73 GODINE

Kraljica Elizabeta upoznala je princa Philipa kad joj je bilo 13: 'Nikada drugoga nije pogledala'

Piše Đurđica Sarjanović,
Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

Princ Philip i kraljica Elizabeta u braku su bili čak 73 godine, a on je preminuo na današnji dan 2021.

Britanski princ Philip preminuo je na današnji dan 2021. godine, a kraljica Elizabeta onda se oprostila od ljubavi svoga života. Par se upoznao kada je njoj bilo 13 godina, a njihova ljubav prerasla je u brak dug čak 73 godine. 

- Zaljubila se u njega preko ušiju i nikada više nije ni pogledala drugoga muškarca - komentirala je onda za People Sally Bedell Smith, kraljevska biografkinja. 

Buduća kraljica i princ Philip upoznali su se 1034. godine na vjenčanju princeze Marine od Grčke i Danske i princa Georgea, vojvode od Kenta. Ponovno su se sreli kada je Elizabeta sa svojim roditeljima bila na službenom putovanju 1939. Ondašnja princeza bila je sramežljiva i povučena, no privukao ju je avanturistički duh mladog Philipa. Izmjenjivali su brojna pisma tijekom II. svjetskog rata u kojem je Philip služio.

Par se vjenčao nakon dugogodišnje veze 20. studenoga 1947. godine.

- U tom trenutku svijet je još bio u teškom razdoblju poslije rata, a zlatni par svojim je vjenčanjem razveselio sve koji su ih pratili - komentirala je svojedobno za People Lady Pamela, dugogodišnja prijateljica kraljice Elizabete i kći Philipovog ujaka lorda Mounbattena.

Na 50. godišnjicu njihova braka, kraljica Elizabeta odala je počast muškarcu koji joj je zarobio srce desetljećima ranije.

- On je čovjek koji je prima lako komplimente, ali jednostavno je bio i ostao moja snaga svih ovih godina. Dugujem mu puno više nego što bi on to ikada prihvatio - komentirala je u rijekom komentaru o njihovom braku. 

Kada je princ Philip preminuo u 100. godini života 9. travnja 2021. godine, mnogi su nagađali da će kraljica Elizabeta abdicirati i prepustiti tron svom sinu Charlesu. Ipak, to nije učinila, a ljudi njoj bliski rekli su kako je služba svojoj zemlji njoj iznad svega, pa čak i vlastite boli. 

Kraljica Elizabeta preminula je 8. rujna 2022. i pokopana je pokraj svog supruga u dvorcu Windsor. 

Datum 9. travnja značajan je zbog još jednog važnog kraljevskog događaja. Današnji kralj Charles i kraljica Camilla vjenčali su se 9. travnja 2005. godine.

