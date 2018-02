Kraljica u šoku: Uginuli njezini labudovi, moguća ptičja gripa?

Znanstvenici rade testove na mrtvim labudovima, a strahuju da je riječ o ptičjoj gripi, rekao je jedan od zaposlenika Kraljevske obitelji. Kraljicu Elizabetu II. (91) uzrujala je vijest o sedam mrtvih ptica u njezinom jatu u dvorcu Windsor.

Foto: SANG TAN/Press Association/PIXSELL

- Obožava svoje labudove, a inače je veliki ljubitelj životinja - rekao je zaposlenik. Kraljica iščekuje nalaze koji bi trebali biti gotovi početkom sljedećeg tjedna no sumnja se na najgore, ptičju gripu. Znanstvenici obavještavaju Elizabetu o svakom koraku istrage i ona se nada da neće nastradati i ostatak kraljevskog jata. David Barber, koji je kraljičin označivač labudova i odgovara za 800 godina staru tradiciju praćenja broja tih ptica na rijeci Temzi, kaže da ih je jako pogodio gubitak.

Prema tradiciji, kraljica je vlasnica svih labudova u otvorenim vodama u Ujedinjenom Kraljevstvu i samo u Windsoru ih ima 72. Ptičja gripa se pojavila i prošle godine u siječnju kada je uginulo 80 labudova u skloništu Abbotsbury Swannery u engleskom gradu Dorsetu. Ljetos je djevojčica Lyndsay Sampson (5) poslala pismo Elizabeti i pitala ju može li 'zadržati' jednog labuda.

Foto: SANG TAN/Press Association/PIXSELL

- Kraljica vas ohrabruje zbog interesa oko života naših nacionalnih ptica - odgovorila joj je. Elizabeta je nedavno najavila da će objavljivati 48 sati prije putovanja točne detalje svojih ruta kako bi upozorila privatne zrakoplovne tvrtke i vlasnike dronova te izbjegla podudaranje u zraku s njezinim helikopterom. No stručnjaci kažu će to ohrabriti teroriste, bijesne ljude i one koji se žele našaliti s kraljevskom obitelji.

Foto: Nick Ansell/Press Association/PIXSELL Označivač labudova David Barber

- Zašto trošiti milijune na njihovu zaštitu, kad je ova informacija sada javna. Ovo me jako zabrinjava - rekao je bivši šef kraljevskog osiguranja Dai Davies. Elizabeta se još nije oglasila oko ovih kritika, a vlasnici jednog brenda kozmetike su joj odlučili posvetiti nijansu ružu koju su po njoj nazvali 'Legendarna kraljica'. Riječ je o blagoj boji vina i fanovi su već 'razgrabili' njegove zalihe.