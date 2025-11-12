Kratka haljinica i Šimin zagrljaj: Maja je objavila nove fotke iz Dubaija, pogledajte gdje su bili

Maja Šuput i Šime Elez otputovali su zajedno u Dubai. Na svojim su društvenim mrežama podijelili svoje doživljaje, a sada je Maja otkrila i da su otišli u jedan muzej. Uskladili su kombinacije, oboje su bili u bijelome, a 'pali' su i zagrljaji
Istražujemo novi svijet, napisala je Maja Šuput na Instagramu uz nekoliko fotografija.
| Foto: Instagram
Istražujemo novi svijet, napisala je Maja Šuput na Instagramu uz nekoliko fotografija.
Na njima pozira sa Šimom Elezom, s kojim je otputovala prije par dana u Dubai.
Nasmiješeno su pozirali, a modno su se i uskladili za posjet Muzeju budućnosti.
Jučer su otrkili kako su se počastili večerom u jednom od tamošnjih restorana.
Dobro raspoloženi uživali su na romantičnoj večeri, a na fotografijama se vidi i Majin zlatni sat koji izgleda kao Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.
'Savršeni' Šime pozirao je isred atrakcija Dubaija koje su po noći osvjetljene za dodatan doživljaj.
