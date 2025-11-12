Obavijesti

Galerija

Komentari 11
MODNO SU SE USKLADILI

Kratka haljinica i Šimin zagrljaj: Maja je objavila nove fotke iz Dubaija, pogledajte gdje su bili

Maja Šuput i Šime Elez otputovali su zajedno u Dubai. Na svojim su društvenim mrežama podijelili svoje doživljaje, a sada je Maja otkrila i da su otišli u jedan muzej. Uskladili su kombinacije, oboje su bili u bijelome, a 'pali' su i zagrljaji
Kratka haljinica i Šimin zagrljaj: Maja je objavila nove fotke iz Dubaija, pogledajte gdje su bili
Istražujemo novi svijet, napisala je Maja Šuput na Instagramu uz nekoliko fotografija.  | Foto: Instagram
1/26
Istražujemo novi svijet, napisala je Maja Šuput na Instagramu uz nekoliko fotografija.  | Foto: Instagram
Komentari 11

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025