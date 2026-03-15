Tvoje lice zvuči poznato: Sven Pocrnić oduševio kao Britney Spears uz 'You Drive Me Crazy'

Počinje druga epizoda jubilarne desete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Čekaju nas nove spektakularne transformacije i dojmljive interpretacije. Tko će biti na samom vrhu bodovne ljestvice - ostaje nam za vidjeti.

Emisiju je otvorila Iva Ajduković koja je utjelovila Matu Bulića i izvela pjesmu 'Moja Hercegovina', a energija na pozornici bila je toliko zarazna da joj se u jednom trenutku pridružio i žiri.

- Ono što mi se večeras posebno svidjelo kod tebe jest to što si savršeno uhvatila Matin stil pjevanja. On je tipičan za pjevače zabavne i narodne glazbe s naglašenom interpretacijom melodije, a ti si to večeras odradila tip top - poručio joj je Mario.

Sljedeći je nastupio Sven Pocrnić koji je za izvedbu hita Britney Spears 'You Drive Me Crazy' dobio brojne pohvale žirija.



- Sven, fantastično! Meni se ovo toliko svidjelo jer si predstavio Britney Spears upravo onakvu kakva ona zaista jest. Cilj imitacije je zaboraviti vlastiti identitet i potpuno ući u karakter nekoga drugog. Vokalno si je skinuo savršeno, kompletno - poručio mu je Mario Roth, dok je Martina Stjepanović dodala:

- Meni je ovo bilo bezobrazno dobro i zabavno. Wow, prava bomba!

Na kraju je Enis Bešlagić kratko zaključio: 'Ovo je čudo.'