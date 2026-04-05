Nora Ćurković kao Anna Vissi odnijela pobjedu u petoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Nova epizoda showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donosi još jednu večer punu spektakla, vokalnih izazova i transformacija koje će testirati granice kandidata! Gledatelje očekuju moćne interpretacije, snažne emocije i potpuno različiti glazbeni žanrovi – od domaćih legendi do najvećih svjetskih pop diva.

Večer je otvorio Lovro Juraga koji je utjelovio Tajči s pjesmom ‘Hajde da ludujemo’ i odmah podigao atmosferu u studiju.

Foto: Luka Dubroja

- Lovro, mislim da si stvarno ispunio zadatak. Fenomenalno otvaranje emisije, onako kako bi to glumac i trebao napraviti. Glumac, kad izađe na scenu, mora se opustiti i igrati, a ti si upravo to pokazao. Ono što nas čini jedinstvenima na sceni je da se dugo igramo, svaka ti čast. Stvarno se vidjelo da uživaš u ovome što radiš - rekao mu je Enis.

U jednoj od vokalno najzahtjevnijih transformacija večeri, Sven Pocrnić postao je Céline Dion i izveo pjesmu ‘Ne partez pas sans moi’, donijevši snažnu emociju i preciznu interpretaciju.

- Ovo je bilo fenomenalno, zaista si to izveo s velikim užitkom – samo ti je nebo granica - rekao je Goran, dok je Martina dodala: 'Ti si na svim razinama pokidao, fenomenalan si i cijelo vrijeme se doima kao da to radiš s lakoćom'.

U potpuno drugačijem tonu, David Amaro utjelovio je Milicu Todorović s pjesmom ‘Tri čaše’ i na pozornicu donio pravu dozu zabave i vedrine.

- Davide, ono što tebe krasi je zapravo to što ti, kao i Sven, možeš pjevati apsolutno sve. Kada je u pitanju narodna glazba, odnosno pop-folk, specifični su ti trileri koji se koriste, a kod tebe je posebno da su ti oni prirodno urođeni. To se ne može naučiti – ili se rodiš tako ili ne - rekao mu je Mario, dok je Martina zaključila: 'Meni je ovo bilo jako zabavno i veselo'.

Nora Ćurković je oduševila transformacijom u pjevačicu Annu Vissi s pjesmom ‘Kanenas’. Žiri nije skrivao oduševljenje njezinim nastupom:

- Draga moja Nora, ovo je jedna predivna pjesma ciparsko-grčke zvijezde Anne Vissi. Ja sam na ovu glazbu napisao svoj tekst, Nikos Karvelas, inače Anin muž, mi je sam priznao da je pjesma ‘Još fališ’ najuspješnija obrada ove pjesme. Meni je ovo, bez obzira na pjesmu, bio do sada tvoj najbolji nastup - poručio joj je Mario Roth, a Martina Stjepanović je dodala: 'Ja sam toliko sretna što si dobila upravo ovu točku. Toliko dobro ti je ovo sjelo, toliko si blistala i kao žena ženi – toliko si predivna, šarmantna, elegantna i senzualna. Sve što je ova pjesma trebala, ti si to donijela. Predivno je bilo'.

Goran Navojec nadovezao se komentarom: 'Slažem se sa svima, zaista si bila predivna. Ovo je zbilja bio tvoj najupečatljiviji nastup, prekrasna si bila', dok je Enis Bešlagić za kraj poručio: 'Blistala si i pokazala potpuno neku drugu sebe. Zaista smo uživali'.

Laura Sučec utjelovila je Gwen Stefani iz No Doubta s pjesmom ‘Don’t Speak’ i donijela snažnu emotivnu interpretaciju.

- Ti si meni bila puno bolja od Gwen, ti si ovo po meni napravila stvarno fantastično - poručio joj je Goran nakon nastupa, a Enis je dodao: 'Meni je ovo bilo jako dobro, stvarno sam uživao'.

U jednu od najvećih pop zvijezda današnjice, Zaru Larsson, transformirala se Dora Trogrlić koja je izvela medley pjesama ‘Lush Life’ i ‘Midnight Sun’.

- Ovdje imamo vrlo sličnu situaciju kao i u prethodnom broju – naša kandidatkinja je na bolji, ljepši, atraktivniji i zanimljiviji način odradila ovu izvedbu od same izvođačice. Što se mene tiče, ti si meni bila puno bolja, upečatljivija i zanimljivija. Hvala ti, odlična si bila -komentirao je Goran.

U lik legendarnog Jasmina Stavrosa uskočio je David Balint s pjesmom ‘Umoran sam’, podsjetivši na energiju i karizmu jednog od najprepoznatljivijih izvođača domaće scene.

- Svi mi koji smo poznavali Stavrosa znamo kakav je on bio. On je mene iz nekog samo njemu poznatog razloga zvao ‘sine moj’, zato što je Stavros bio i ostao kralj hrvatske glazbe. Ono što njegove pjesme i dan danas rade, otkako njega nema… to su pjesme koje ostaju za vječnost. To je ljepota glazbe i svega onog što je on nama ostavio. Davide, bio si jako dobar, iznio si to lijepo i dostojanstveno - poručio je Mario.

Za kraj večeri, Iva Ajduković preuzela je ulogu Jacquesa Houdeka i izvela pjesmu ‘Zauvijek tvoj’.

- Odlična transformacija. Budući da je Jacques jedan od najvećih vokala na našoj sceni, jako je izazovno kad žena dobije takav zadatak i mora ga ispuniti, a ti si to u potpunosti opravdala - rekla je Martina, dok je Mario zaključio: 'Njega kad slušaš to zvuči kao najskuplja Stradivarijeva violina. Ovo večeras je meni bilo kao dvije Stradivarijeve violine'.

Nakon glasanja i zbrajanja bodova, odlučeno je - pobjedu u petoj epizodi odnosi Nora Ćurković.

- Moja nagrada ide u udrugu ‘Brački pupoljci’ iz Supetra. To je stvarno jedna izvrsna udruga koja se brine za djecu s poteškoćama u razvoju - poručila je Nora nakon pobjede, a zatim se osvrnula i na svoj nastup: 'Super mi je bilo na nastupu. Na kraju mi je baš ovaj nastup, za koji sam mislila da će biti najmanje zanimljiv jer ne znam grčki i ne radi se o meni poznatoj pjevačici, bez obzira na pobjedu, ispao je moj najdraži nastup. Komentari žirija su stvarno bili odlični… Baš su mi dali lijepe komplimente, osjećala sam se počašćeno, pogotovo od strane Rotha koji ima obradu ove pjesme. Njegove reakcije sam se najviše bojala, no on mi je dao veliki vjetar u leđa'.