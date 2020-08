Kreću kina: Bit će manje mjesta, ali cijene karata ipak ostaju iste

Tko prije kupi ulaznicu na projekciju ne mora dolaziti mnogo prije početka. No oni koji žele kupiti hranu i piće trebaju doći 15 minuta ranije. Kapacitet dvorana je reduciran, pa će i gužve biti manje, objavili su iz CineStara

<p>Triler “Bijesan” s <strong>Russellom Croweom</strong>, romantičnu glazbenu priču “Još uvijek vjerujem”, horor “Brahms: Dječak II” i dva animirana filma, “Naprijed” te “Kapetan Sabljozubi”, prikazivat će od četvrtka u Cinestaru. Pet mjeseci bila su zatvorena kina zbog epidemije korona virusa.</p><p>Za ponovno otvaranje najavljuju bogat filmski program, no detaljnog rasporeda projekcija na njihovim stranicama još nema. Prije nekoliko dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u suradnji s Ministarstvom kulture pripremio je preporuke o mjerama zaštite u kinima.</p><p>- Kapacitet dvorana bit će limitiran, a on-line sustav prodaje ulaznica blokirat će prodaju jednog sjedala između dvije različite grupe gledatelja. Tako će posjetitelji oni koji kupuju ulaznice zajedno moći i sjediti zajedno, ali će od prvih susjeda biti odvojeni praznim sjedalom lijevo i desno - objavili su iz CineStara.</p><p>Dodaju kako će i raspored projekcija biti prilagođen zaštiti posjetitelja: bit će više vremena između početaka i završetaka filmova kako bi se u predvorjima smanjio broj ljudi i lakše osigurao preporučeni razmak od 1,5 metara.</p><p>- Tko prije kupi ulaznicu na projekciju ne mora dolaziti mnogo prije početka. No oni koji žele kupiti hranu i piće trebaju doći 15 minuta ranije. Kapacitet dvorana je reduciran, pa će i gužve biti manje - rekli su.</p><p>Zbog situacije s pandemijom uveli su kupnju najpopularnijih menija on-line, pa ih možete kupiti kad i ulaznice, a u kinu se samo preuzme, bez plaćanja. Novost je i vođenje evidencije posjetitelja.</p><p>- Evidencija onih posjetitelja koji kupuju on-line je automatska, putem e-mail adrese, zato što na nju dobivaju potvrdu o kupnji. Oni koji će karte kupovati na blagajni morat će ostaviti broj telefona. Podatke ćemo prema preporuci čuvati dva tjedna - pojasnili su iz Blitz-CineStara.</p><p>Dodaju kako su sve njihove dvorane spremne za rad, no hoće li u svima biti projekcija, ovisi o tome koliko će filmova prikazivati i o broju posjetitelja. U razdoblju u kojem nisu radili neke dvorane u Zagrebu i Splitu su obnovili ili preuredili.</p><p>- Cijene ulaznica zasad nismo mijenjali i bit će jednake kao prije zatvaranja zbog epidemije - obećavaju.</p><p>Koliko će stajati karte, ovisit će, kao i dosad, o terminu prikazivanja, danu u tjednu, vrsti projekcije i posebnosti mjesta za sjedenje. </p><p>- Jeftinije ulaznice su srijedom, za matineje te u obiteljskom paketu. Prije smo često organizirali akcije i dane kad su ulaznice jeftinije, pa će tako biti i ubuduće. Imamo i Loyalty Club s povoljnijim ponudama - pojasnili su nam.</p><p>Upit o ponovnom početku projekcija i eventualnim novim pravilima poslali smo i Cineplexxu, no nisu nam odgovorili, a informacija nema ni na internetu. Navodno otvaraju 26. kolovoza. </p>