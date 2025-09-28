Daniel emotivnim i snažnim nastupom dirnuo publiku i žiri

Prva audicijska večer 'Supertalenta' donosi raznolik spektakl, od jodlanja i mađioničarskih trikova, preko napetih akrobacija pa sve do glazbenih točaka koje dižu publiku na noge. Deset kandidata pokušat će osvojiti žiri i publiku svojim jedinstvenim talentima, a možda već večeras netko osvoji i zlatni gumb.

Prva je nastupila neustrašiva akrobatkinja Anica Perić, čija je točka impresionirala sve prisutne.

- Ovaj je nastup bio dosta bolan za mene jer svaki put kad si ti napravila pad, Maja me toliko primila za ruku da imam šljive - rekao je Davor Bilman.

Foto: NOVA TV

- Baš sam se preračunala! Ovo nisam očekivala! Mora da imaš ogromnu hrabrost i talent - rekla je Maja Šuput.

- Ti si nama dokazala da nam nikad ne može dosaditi ovakva vrsta nastupa - komentirao je Fabijan Pavao Medvešek.

- Hrabrost i ludost od kojih zaista zastaje dah. Mene si držala budnom od prvog do zadnjeg trenutka - izjavila je Martina Tomčić Moskaljov.

Foto: NOVA TV

Jednoglasnom odlukom priliku za nastavak natjecanja dobila je i Eva Pak, 14-godišnja natjecateljica iz Slovenije koja je u Supertalent stigla kako bi pokazala svoje umijeće jodlanja.

- Mislim da nakon tebe nitko više ne treba doći jodlati jer je ovo bilo wow! To toliko izgleda kod tebe prirodno - izjavila je Maja.

- Stvarno je bilo super i fora. Meni se jako sviđa ovaj moment koji čak malo vuče u plesu na twist - komentirao je Davor.

- Bila si izvrsna! Meni si bila uvjerljiva... Energija koju zračiš na pozornici je baš radosna - rekla je Martina.

- Kad je krenuo taj dio u kojem jodlaš, baš me pogodilo u neko sretno mjesto - dodao je Fabijan.

Foto: NOVA TV

Atmosferu na pozornici potom su zapalili Andranik i Gevorg, poznatiji kao Vardanyan Brothers. Njihova nevjerojatna izvedba snage i akrobacija izazvala je trnce mnogima u publici. Dok je jedan brat balansirao na glavi drugoga, istodobno su u svoju točku uključili oštrice, podižući razinu rizika i napetosti do krajnjih granica.

Riječ je o akrobaciji koju jedini rade u svijetu, a ovaj nastup vježbali su šest godina. Žiri je bio jednoglasan, a njihova četiri 'DA' i ovacije publike potvrdili su da se radilo o jednom od najspektakularnijih trenutaka večeri.

- Ovo je bilo ludo! Ovo je bilo fantastično... Ja da sam vam mama, svaki bi dobio dva disciplinska šamara od mene - poručila je šaljivo Maja.

Foto: NOVA TV

- Bilo je fascinantno! Ono što je drugačije od svih balans točaka koje smo vidjeli je to što ste taista tu negdje po građi pa je još više impresivno - rekao je Davor.

- Rijetko kome bih vjerovao ovako, osim svome bratu - izjavio je Fabijan.

- Vi ste ispunjenje svakog sna prosječne hrvatske gledateljice i prosječnog hrvatskog gledatelja... Mene ste izuli iz cipela - rekla je Martina.

Foto: NOVA TV

Za kandidatkinju Anu Jurić iz Kaštela, koja se predstavila pjesmom 'Još i danas zamiriše trešnja', putovanje u 'Supartalentu' nije nastavljeno. Iako je nastupala s velikom strašću, trema je, kako kaže, učinila svoje. Nakon što joj je žiri dodijelio četiri 'iksa', Ana je zatražila objašnjenje.

- Mogu li znati o čemu se radi? - upitala je natjecateljica, a njezin stav nije se svidio Martini Tomčić koja ju je istog trenutka zamolila da napusti pozornicu. Voditelji su je, pak, umirili riječima: 'Treba doći tvoje vrijeme'.

Foto: NOVA TV

No već sljedeći nastup 10-godišnjeg Lea Tuđena zaslužio je četverostruki prolaz od žirija. Leo, koji je pred žirijem izveo svoj prvi nastup u životu, oduševio je publiku i članove žirija mađioničarskim trikom s kartama, a svojim stilom i izvedbom posebno je impresionirao Maju.

- Sviđa mi se kako si nam to lijepo isprezentirao. Prekrasno si se obukao i trik je uspio! - rekla je.

Foto: NOVA TV

- Ta tvoja mirnoća. Koliko si ti kul kada ovo radiš... Ta tvoja osobnost i način na koji ti to prezentiraš je ako ne i više od pola posla - izjavio je Fabijan.

- Tu nije bilo nikakve manipulacije, nego čisto tvoje mađioničarosti - komentirala je Martina.

- Ja dijelim njihovu oduševljenost. Trik nije trik bez tog nekog osobnog dijela... Ti ćeš biti još i veći mađioničar nego što si sad - rekao je Davor.

Foto: NOVA TV

U večeri punoj iznenađenja i spektakularnih nastupa, žiri je imao priliku svjedočiti i šokantnom nastupu Williamsa Martina Sancheza Lopeza, poznatijeg kao Bellosguardo, koji je došao na audiciju čak iz Urugvaja.

- Moj talent budi mnoga pitanja jer se ne može naučiti. To je nešto s čime se rodiš - otkrio je prije audicije, dodajući da je svoju sposobnost skrivao dok je bio dijete jer se bojao reakcija drugih.

Foto: NOVA TV

Bellosguardo je svoju točku krenuo plesom, a zatim fascinirao žiri nevjerojatnom kontrolom očiju. Zahvaljujući izuzetno pokretnim očnim mišićima, u ritmu plesnih pokreta istodobno je izveo performans s očima, koji mu je osigurao prolazak dalje.

Fabijan ga je pitao je li ikada koristio tu sposobnost u svakodnevnom životu, primjerice u banci.

- Da. Gdje god idem, ja to radim - priznao je kroz šalu.

Foto: NOVA TV

U želji da svojom izvedbom osvoji žiri, na pozornicu je stao Daniel Frkat - i uspio. Njegov snažan i emotivan nastup dirnuo je publiku i članove žirija, a posebno Davora Bilmana koji mu je poručio: 'Ja bih čak bio spreman platiti kartu za tvoj koncert, a to je zbilja rijetko.'

Oduševljenje je potvrdila i jednoglasna odluka žirija, čine je Daniel također prošao audiciju.

Foto: NOVA TV