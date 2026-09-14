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Krenula je nova 'Večera za 5'! Gledateljima se sviđa ekipa iz Dubrovnika: 'Svaka vam čast'

Piše 24sata,
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Krenula je nova 'Večera za 5'! Gledateljima se sviđa ekipa iz Dubrovnika: 'Svaka vam čast'
Foto: RTL
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Katarina je kraj svoje večere u 'Večeri za 5' na RTL-u pretvorila u pravo malo slavlje. Kandidatima je podijelila tradicionalne dubrovačke poklone, a atmosfera je ubrzo postala još veselija

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Nove epizode omiljenog kulinarskog showa 'Večera za 5' kreću na RTL-u, te se ovaj tjedan kuha u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Već prva večera donosi zanimljive trenutke za stolom, a prva je kuhala Katarina.

Ona je kraj svoje večere u 'Večeri za 5' na RTL-u pretvorila u pravo malo slavlje. Kandidatima je podijelila tradicionalne dubrovačke poklone, a atmosfera je ubrzo postala još veselija.

Foto: RTL

Među poklonima su se našle i posebne ribe izrađene od palme, rad njezina oca. No, tu iznenađenjima nije bio kraj jer je Katarina za svoje goste dovela i glazbu.

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Katarinu su gosti ocjenili sa čak 38 bodova. Njome su oduševljeni i gledatelji. Pisali su joj da je čista desetka, a pohvale imaju i za cijelu ekipu. 'Super ekipa' i 'Svaka čast svima vama' samo su neki od komentara koje su dobili.

No bilo je i onih koji su bili nezadovoljni - jedan je gledatelj napisao: 'Bože, sve pojedu, a uvijek neka zamjerka.

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