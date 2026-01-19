Krenulo je glasovanje za hit godine nagrade Cesarica, a evo tko nastupa na Gala Partyju

Još nas samo dva tjedna dijele od velikog Cesarica Gala Partyja, koji će se održati u petak, 30. siječnja, u zagrebačkoj Laubi. Najvažnija imena hrvatske glazbene scene, uz brojna poznata lica iz javnog života, okupit će se na jednom mjestu kako bi obilježili 12 najvećih hitova 2025. godine i doznali tko osvaja prestižnu titulu Cesarice za Hit godine.

Cesarica za Hit godine nije jedina nagrada koja će se uručiti tu večer, očekuje nas još i Cesarica Bestseller (za najviše prodanih koncertnih ulaznica), Cesarica Digitalni Bestseller (za najveći broj streamova na digitalnim platformama) i Cesarica za Hit autora.

Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici Kulture | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ovogodišnja Cesarica Legend pripala je Jasni Zlokić, jednoj od najposebnijih, najautentičnijih i najvoljenijih hrvatskih glazbenih umjetnica. Nagrada će joj biti službeno uručena upravo na gala partyju, u njezinu čast bit će izvedeno nekoliko njenih najvećih hitova, a izvedbi će se na kraju pridružiti i Jasna.

Foto: Rajna Raguž

Osim Jasne Zlokić, na pozornicu Cesarica Gala Partyja stat će i Matija Cvek, jedan od dosadašnjih dobitnika Cesarice za Hit godine za pjesmu „Trebaš li me“, ovogodišnji nominirani izvođač te jedan od autora Hita mjeseca prosinca. Jakov Jozinović, posljednji finalist godine i jedno od novih imena domaće scene koje je obilježilo 2025., dodatno će svojom izvedbom podići atmosferu večeri.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Nakon njih dvojice, slijede – njih dvije: Uršula Najev i Duška koje garantiraju party koji će trajati do dugo u noć.

Cesarica Gala Party će još jednom definitivno potvrditi status centralnog mjesta susreta publike, izvođača i hitova koji su dominirali streaming servisima, koncertnim pozornicama i radijskim eterom.

Kroz mjesečne nagrade Cesarice tijekom godine izdvojeni su najveći hitovi, a danas je i službeno započela završna utrka za prestižnu titulu Cesarice za Hit godine.

Za Hit godine nominirani su: Peki ft. Vojko V s pjesmom „Ganga & Rera“ (Hit siječnja), Grše x Peki s pjesmom „Balalajka“ (Hit kolovoza), Grše s pjesmom „Abu Dhabi“ (Hit lipnja), zatim Baby Lasagna s pjesmom „Stress“ (Hit veljače), ali i pjesmom „Beskonačna osveta 2“ (Hit studenog) koju izvodi zajedno s Vojkom V. M.P. Thompson nominiran je s pjesmama „Nepročitano pismo“ (Hit ožujka), „Oluja“ (Hit svibnja) i „Ravnoteža“ (Hit srpnja), Miach je nominirana s pjesmom „Faza“ (Hit travnja), Jole s pjesmom „Od malih nogu“ (Hit listopada), Hrvatske ruže ft. Josip Ivančić s pjesmom „Na kamenu rođen“ (Hit rujna) i Jakov Jozinović s pjesmom „Polje ruža“ (Hit prosinca).

Glasovanje je otvoreno, a publika i svojim glasovima odlučuje tko će ponijeti titulu Hita godine i upisati se u povijest nagrade Cesarica. Glasovati možete putem weba Cesarice, Vibera, Messengera i portala Glazba.hr.