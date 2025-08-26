Krenuo je lov na 50 tisuća eura: Finalisti nisu nimalo zadovoljni novonastalom situacijom

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika koji su preuzeli imanje. Imamo Kikija i Doru, razmišlja Ivan tijekom razgovora s Darkom. Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama, otkrio je Ivan. Najviše su me razočarali Jelena i Manja, bili smo do zadnjeg dana jako dobri, ali nek je njima to na dušu, dodao je Ivan.

- Neki su i razočarani novom situacijom. Što si umišljaju, tko su. Izbacili su nas iz kuće, jedu našu hranu - dodala je finalistica tijekom razgovora s Nikolinom.

- Ići ćemo sigurno ti i ja protiv njih. Već su me krenule paranoje prati pred finale - izjavila je, pak, Rebecca.

- Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. Zanima me što će se odigrati i kako - otkrio je jedan od povratnika.

- Novo jutro na Farmi donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. Nadam se da neće biti potencijalna arena - otkrio je kandidat.

Nova epizoda Farme od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.