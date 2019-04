Krešin nastup doveo je Danijelu do suza: 'Hvala ti što postojiš' Bit će mi teško pričati jer sam na rubu suzu, iskreno. Ti si to danas tako prekrasno otpjevao, ti to možeš čovječe, hvalila je Danijela Martinović Krešimira Međerala nakon pjesme 'S vremena na vrijeme'